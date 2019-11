Klopp pode frear Fabinho para evitar desfalque contra Manchester City

Meio-campista do Liverpool acumulou quatro cartões amarelos na temporada e outro contra o Aston Villa o faria perder o confronto pelo topo da tabela

Jürgen Klopp não tem certeza sobre a escolha de Fabinho contra o , porque o meio-campista do corre o risco de perder o confronto pela liderança com o campeão da Premier League, , no próximo fim de semana.

Fabinho teve um início de vida lento em Merseyside, com Klopp optando por aliviar o ex-Mônaco na briga por um lugar, enquanto se ajustava aos meandros do futebol na primeira divisão inglesa.

A paciência valeu a pena para o técnico do Liverpool, com Fabinho agora considerado um dos melhores volantes do futebol moderno.

De fato, o surgimento do jogador de 26 anos permitiu que Klopp transferisse Jordan Henderson para um papel mais ofensivo, e o capitão talvez precise voltar a essa posição se o chefe dos Reds decidir não arriscar Fabinho em Villa Park.

"Ainda não sei", disse Klopp sobre a possível inclusão de Fabinho contra o Aston Villa no sábado. "Vou ter que ver. Eu sei que ele é [uma reserva de distância]. Sem desafios! Não é possível jogar contra o Villa jogar sem desarmes. Nós sabemos isso. Temos que lidar com essa informação, ele ou eu, com as formações”.

Outro motivo de preocupação em Anfield - e em outros lugares - é o crescente número de jogos alinhados para a temporada.

Entre ligas domésticas, copas, competições européias e deveres de seleções nacionais, Klopp ecoou os sentimentos de muitos outros treinadores de primeira divisão ao afirmar que é simplesmente demais para os esquadrões lidar e permanecer no auge de suas forças.

"Nós nos perguntamos por que os melhores jogadores do mundo não podem ter o melhor desempenho possível pelo tempo que quiserem", disse ele. “A discussão é óbvia que é demais [futebol]. As pessoas dizem que têm um esquadrão maior. No momento, é um desequilíbrio entre os números dos esquadrões e a quantidade de intervalos necessários. Duas semanas de folga por ano [não é suficiente]. No final de janeiro, após um movimentado mês de dezembro, há duas meias-finais. Por que ter duas pernas na semifinal? Temos jogos da no fim de semana. Ninguém quer tocá-lo. Vamos dar uma olhada em como eles lidam com isso".

"Se jogarmos na [ de Clubes] no , não podemos deixar nenhum jogador em casa. Dois jogos em um período movimentado ... não podemos apenas receber 11 jogadores. Não vai funcionar assim." A situação é clara. As soluções são possíveis, mas não há um dia em que alguém discuta algo sobre os jogadores e não sobre sua carteira. Não podemos mudar isso. Estes são os jogos e vamos jogá-los, mas alguém precisa pensar em quantos jogos”, acrescentou.