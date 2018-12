Klopp pensa na ressaca dos torcedores e pede menos jogos durante as festas de fim de ano na Inglaterra

Treinador criticou o calendário de final de ano do Campeonato Inglês que tem jogos nos dias 29 de dezembro e 3 de janeiro

Em entrevista coletiva, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp criticou de forma descontraída o calendário de final de ano da Premier League 2018-19. Para Klopp, o tempo entre uma rodada e outro, no final de dezembro, deveria ser maior para os torcedores poderem ter uma “ressaca tranquila”.

“Não é que tenhamos o melhor calendário neste ano, mas acho que jogar em 29 de dezembro e 3 de janeiro é o melhor que dá para conseguir. Todo mundo poderia jogar dia 29 e 3, por que não? Assim, todo mundo poderia ter uma ressaca tranquila - nós não, mas os torcedores - e se recuperar para ver uma partida de futebol novamente. Mas não estou aqui para decidir ou pensar sobre isso".



​(Foto: PAUL ELLIS/AFP/Getty Images)

O Liverpool enfrentará o Arsenal no dia 29 de dezembro e só voltará a campo para o clássico em 3 de janeiro, contra o Manchester City. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

FIFA 19 Ultimate Team: Messi, Griezmann e Jesus lideram Time da Semana 14, confira a escalação

Por outro lado, algumas equipes do Campeonato Inglês vão ter menor tempo de descanso comparado com os Reds: o Bournemouth entra em campo contra o Manchester United no dia 30 de dezembro e, na sequência, encara o Watford, em 2 de janeiro.