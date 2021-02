Klopp passa confiança a Alisson, que vive seu pior momento hoje na Europa

O goleiro falhou nas duas últimas partidas do time na Premier League, contra Manchester City e Leicester

Cotado como melhor goleiro do mundo já a algumas temporadas, Alisson, contratado pelo Liverpool por 62,5 milhões de euros em 2018, vive seu pior momento com a camisa do clube inglês e chegou a falhar feio nos últimos jogos.

Mas o atleta conta com o total apoio do treinador do clube, Jurgen Klopp, como o próprio alemão revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19).

Em má fase após anos de paz e tranquilidade sob o comando de Klopp, o Liverpool viu as coisas acalmarem com a vitória por 2 a 0 sobre o RB Leipzig, neste meio de semana, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No duelo, Alisson se destacou por algumas intervenções importantes em chegadas do time alemão, especialmente em uma cabeçada de Dani Olmo nos primeiros minutos de jogo.

Mesmo com a classificação encaminhada para as quartas da Champions, o inferno astral continua rondando os vestiários de Anfield em relação a Premier League. São cinco derrotas em oito jogos pelo Campeonato Inglês. Contra Brighton, City e Leicester, nas últimas três partidas, inclusive, o time saiu derrotado em todas as ocasiões.

As principais falhas do goleiro aconteceram justamente contra Manchester City e Leicester, líder e terceiro colocado da competição. Contra o time de Pep Guardiola, entregou a bola nos pés de Phil Foden e Bernardo Silva, em lances que geraram o segundo e terceiro gol dos Citizens. Já contra a equipe de Brendan Rodgers, saiu estabanado do gol e acabou atrapalhando Ozan Kabak, deixando a bola sobrar livre para Vardy, sem goleiro.

Alisson’s two errors 😬

Gundogan’s double 🔥

Foden’s masterclass ✨



Manchester City hit four past champions Liverpool at Anfield 😯pic.twitter.com/yOI1jPVNWF — Goal (@goal) February 8, 2021

Segundo Klopp, Alisson sabe que errou nas partidas e faz questão de trabalhar para evoluir justamente nisso. "Eu tenho muita confiança nele. Somos todos humanos, ele mostrou isso nos últimos jogos. Todos estamos trabalhando. Ele é muito inteligente, sempre está tentando evoluir, não varre os erros para debaixo do tapete."

Tentando se recuperar na Premier League, o Liverpool volta aos gramados neste sábado (20), às 14h30 (de Brasília), no clássico diante do Everton.