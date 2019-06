Klopp nunca caminhará sozinho no Liverpool: "um cara apaixonado, eletrizante"

O treinador alemão é querido por todos, mas também é conhecido entre os jogadores por cobrar sempre o melhor de cada um

O tem inúmeros protagonistas no título de conquistado nesta temporada 2018-19, após vitória por 2 a 0 sobre o na final disputada, neste sábado (01), no estádio Wanda Metropolitano, de Madri. Salah e Origi fizeram os gols e Alisson foi uma muralha invencível. Mas impossível não citar a importância do trabalho feito pelo técnico Jurgen Klopp.

O alemão, que chegou em 2015, criou uma relação única com os Reds e manteve-se forte mesmo após decepções – como os vice-campeonatos de , e da Champions da temporada passada. Carismático e competente, Klopp não é apenas admirado por torcedores e por boa parte da mídia. Seja após o título europeu, ou até mesmo antes, elogios que exaltam sua personalidade e competência são comuns entre os jogadores.

Abaixo, confira o que nomes como Firmino, Fabinho, Mané, Origi e Salah disseram a respeito do treinador.

Henderson: "Sem o treinador, seria impossível"

"Sem o treinador isto seria impossível", afirmou para a BT Sport. "Você passa por momentos difíceis na temporada, mas o que ele fez desde que chegou é inacreditável".

"Existe uma união tão grande, que ele criou dentro do vestiário... todos os elogios para o treinador", completou o capitão.

Origi: “Um cara apaixonado. Ele é assim”

"Ele se encaixa perfeitamente nos valores deste clube. Ele é uma pessoa que ama este jogo, é um homem bom e nos faz melhorar. Todas as vezes que estamos cansados, sabemos que temos energia do outro lado, uma pessoa que vai nos incentivar. E ele também tem um cérebro para o futebol", afirmou Divock Origi, que deixou o banco de reservas para marcar o 2 a 0 sobre o Tottenham, após a conquista. "Ele é um cara apaixonado. Ele é assim".

Roberto Firmino: “Treinador excelente”

“Nos damos muito bem. Ele é um treinador excelente, uma pessoa incrível, que põe muita paixão dentro do campo”, afirmou em março de 2019. “Quando ele diz coisas boas sobre mim, é um sinal de que estou entregando o que ele quer. Dá motivação para seguir, para fazer o que ele pede. Foi ideia do Klopp de me colocar como ‘camisa nove’ (centralizado) e agora eu quero continuar nesta posição pelo resto da minha carreira”.

Sadio Mané: “Ele ama todos os seus jogadores”

“Para ser honesto, ele é um grande homem. É possível notar isso, e ele é uma pessoa amável. Ele ama todos os seus jogadores, e é muito próximo a todos também. Ele também cobra muito, mas nunca coloca pressão sobre nós e só pede o nosso melhor”, afirmou o atacante para a LCF Magazine em abril deste ano.

Trent Alexander-Arnold: “influência gigantesca”

“Ele tem uma influência gigantesca. Você escuta muitos jogadores dizendo o quanto um treinador é uma figura paterna, e acho que este é definitivamente o caso com este treinador”, disse para a Sky Sports em abril de 2018. “Ele motiva muito os jogadores mais jovens”.

Fabinho: “Ele é eletrizante”

“Ele sempre quer ver a gente se doando ao máximo, até nos treinos, para reproduzirmos isso nos jogos... e desde que eu passei um tempo no banco, assisto a como ele fica durante os jogos. Ele grita, berra instruções. Ele é eletrizante”, afirmou no início de 2019.