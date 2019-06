Klopp no Bayern? Técnico descarta: "tenho um longo contrato com o Liverpool"

Técnico comentou declaração de Franz Beckenbauer sobre interesse em retorno à Alemanha

Jürgen Klopp negou qualquer possibilidade de deixar o para assumir o de Munique em entrevista após o título da sobre o .

"Gosto de Franz (Beckenbauer) e ele gosta de mim, mas tenho um contrato longo com o Liverpool. Se Franz fala algo do tipo, prefiro que pense que eu não posso fazer nada a respeito. Além disso, Borussia e Bayern possuem ótimos treinadores", admitiu em entrevista ao Bild.

Klopp citou a fala de Beckenbauer sobre desejar o retorno do técnico à . Niko Kovac, atual comandante dos bávaros, é especulado fora da equipe, apesar de nenhuma das partes confirmar a informação.

Em entrevista anterior ao mesmo jornal, Franz reverenciou o trabalho atual de Jürgen nos Reds e disse que imagina vê-lo na Allianz Arena.

"Espero que um dia ele venha ao Bayern. Para mim, é um dos maiores treinadores do mundo. O que ele começou aqui com o Dortmund, aprimorou com o Liverpool", disse o Kaiser, presidente honorário da equipe.