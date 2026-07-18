Klopp nega todas as acusações falsas que lhe foram atribuídas: “Vou me pronunciar no domingo”

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e candidato à seleção alemã, fez declarações contundentes em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, negando categoricamente as declarações que circularam nas redes sociais, atribuídas a ele, sobre a eliminação da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo ou suas críticas às estratégias do técnico Thomas Tuchel.

Klopp disse no vídeo: “Hoje, recebi muitas mensagens sobre coisas nas redes sociais que alegam que eu teria falado sobre a partida da Inglaterra, sobre Thomas Tuchel, sobre as estratégias táticas e coisas do tipo”, afirmando que tudo o que foi publicado “não é verdade de forma alguma”.

O técnico alemão revelou que não fez nenhuma declaração pública nos últimos dias, explicando: “Não falei com ninguém nos últimos três, quatro ou cinco dias. A primeira vez que falarei publicamente será no domingo, durante a final da Copa do Mundo”, referindo-se ao seu trabalho como comentarista do canal alemão “Magenta TV”.

Klopp alertou seus seguidores para não acreditarem em tudo o que é publicado nas redes sociais, dizendo em tom firme: “É um mundo louco. Não acreditem em tudo o que leem. Desta vez, o que foi publicado está totalmente errado”.

A negação de Klopp veio após a ampla divulgação de declarações falsas que lhe foram atribuídas após a derrota da seleção inglesa para a Argentina por 2 a 1 na semifinal na última quarta-feira, quando o técnico Thomas Tuchel foi alvo de críticas severas por causa de seu estilo defensivo depois que sua equipe abriu o placar, antes que a Argentina marcasse dois gols nos minutos finais e garantisse a classificação para a final.

Klopp não fazia parte da equipe de análise da rede “Magenta TV” durante a partida entre Inglaterra e Argentina, o que confirma a impossibilidade de ele ter feito quaisquer comentários sobre a partida ou o desempenho de Tuchel, como alegavam as publicações falsas.

Klopp se prepara para assumir o comando da seleção alemã em breve, após uma trajetória repleta de conquistas com o Liverpool, clube inglês que ele levou ao título da Liga dos Campeões e da Premier League.