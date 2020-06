Klopp não se importa com campo neutro: "Liverpool joga em qualquer lugar"

O técnico dos Reds não está preocupado em jogar com portões fechados e com, possivelmente, assegurar o título longe de Anfield

Jürgen Klopp não está preocupado no local onde o jogará suas partidas restantes na Premier League. Podendo fazer partidas longe de Anfield mesmo com o mando de campo, o treinador alemão não coloca isso como uma desvantagem.

"Nós não teremos a ajuda de nossos torcedores mas nenhum time terá, então qual é a vantagem? Não importa onde jogarmos, será a mesma situação e por isso eu não estou preocupado", disse Klopp ao BBC Sport, que já havia dito que o futebol é maravilhoso mesmo sem torcida.

A volta da Premier League está programada para o dia 17 de junho e os estádios estarão com portões fechados. Mas as autoridades locais estão preocupadas com possíveis aglomerações nos entornos dos estádios em partidas mais relevantes, como o jogo que pode dar o título ao Liverpool.

Mais times

Os Reds estão muito próximo de vencer a Premier League, precisando de apenas duas vitórias para enfim conquistar o principal torneio na . Porém, restando nove jogos para o fim do campeonato, Klopp quer conquistar o máximo de pontos possíveis.

"É legal pensar nós não somos campões ainda e sabemos disso. Sabemos que estamos muito perto mas ainda não chegamos. Ainda há 27 pontos em disputa e vamos atrás de todos eles. Ainda não somos campeões. Ainda temos jogos para fazer e precisamos vencê-los".

Mais artigos abaixo

Sobre a possível celebração do título, Klopp adicionou: "Se nos tornarmos campeões, quaisquer que sejam as celebrações possíveis, faremos como equipe internamente e com todos os nossos torcedores no momento em que pudermos fazê-lo novamente".

O presidente do Liverpool já havia dito que a celebração com os torcedores acontecerá assim que for seguro. E Klopp completou: "Posso prometer que, se acontecer, haverá um desfile também. Não sei quando. Quem se importa! Precisamos apenas de um dia em que todos possam vir e então faremos isso".