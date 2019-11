Klopp não foi para o Manchester United por conselho de sua mulher

Esposa de Jurgen Klopp "convenceu" o treinador a recusar proposta do United e ir treinar o Liverpool

Até mesmo o torcedor mais otimista com o trabalho de Ole Gunnar Solksjaer hoje já admite que gostaria de ver Jürgen Klopp no comando do . De acordo com Phil Thompson, ex-jogador e jornalista da Sky Sports, esse "sonho" quase se concretizou. O empecilho? A esposa do alemão.

Ulla Sandrock é assistente social está casada com Klopp desde 2005. Segundo Thompson, ela teria aconselhado o treinador a não aceitar o convite do United, e esperar por outra proposta. Quando o bateu na porta, Sandrock não teve dúvidas: disse que Klopp deveria aceitar o cargo nos Reds. E o resto é história.

O United teria procurado o atual treinador do Liverpool no começo de 2014, quando o alemão ainda treinava o . Naquela época, a direção dos Red Devils estaria insatisfeita com o trabalho de David Moyes.

O escocês foi contratado pelo Manchester United para substituir a lenda viva Sir Alex Ferguson, que ficou 27 anos na equipe inglesa. Desde então, cinco treinadores já passaram pelos Red Devils, e nenhum deles conseguiu obter bons resultados e recolocar o clube no caminho das glórias.

A montagem de elenco de Klopp no Liverpool contrasta com as falhas no planejamento do United: o alemão conseguiu montar um grupo vencedor trazendo apostas de sucesso e investindo muito no mercado inglês, como por exemplo com Sadio Mané, ex-Southampton, ou Georgino Wijnaldum, oriundo do .

Em contrapartida, o United buscou nomes maiores que não deram certo e errou em quase todas as apostas de fora da : gastou 75 milhões de euros em Romelu Lukaku, quase 60 milhões em Di Maria, 52 milhões no brasileiro Fred e 25 milhões em Memphis Depay, para citar alguns exemplos.

O sucesso desses atletas em outros clubes (Lukaku na Inter, Di Maria no e Depay no Lyon), após suas passagens mal-sucedidas pelo United, mostram que os problema nos Red Devils são estruturais, e vão muito além do treinador.

Mesmo assim, é muito provável que Klopp, que se envolve em todas as facetas do campo, conseguisse navegar pela lama e realizar um trabalho melhor no United. No Liverpool, ele encontrou um clube que não brigava por títulos já fazia alguns anos, e conseguiu "arrumar a casinha" em pouco tempo.

Hoje, os rivais parecem em trajetórias opostas. O United perde relevância na primeira prateleira do futebol europeu e parece estar ficando pra trás ao tentar contratar grandes jogadores, ao passo que o Liverpool é o atual detentor do título da Liga dos Campeões e vem fazendo campanha histórica na Premier League.

No final, o que fica disso tudo é: ouçam e respeitem a opinião de suas esposas. Klopp seguiu, saiu de uma barca furada que é o Manchester United nos dias atuais e hoje já é considerado o melhor treinador do futebol do mundo. Sandrock estava certa.