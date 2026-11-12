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O comando técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, revelou os detalhes da conversa que teve com Felix Nmecha, jogador do Borussia Dortmund e da Mannschaft, sobre sua polêmica comemoração de gols, que gerou amplas críticas por estar ligada a uma campanha religiosa e a uma seita controversa.

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Klopp afirmou, durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, antes do confronto contra a Sérvia marcado para amanhã pela Liga das Nações da UEFA, que conversou diretamente com Nmecha depois que a polêmica em torno da forma como ele comemorou ganhou força, indicando que o jogador lhe disse que seu gesto não carrega nenhuma mensagem discriminatória ou incitação ao ódio, e que não repetirá essa comemoração no futuro.

Disse o ex-técnico do Liverpool: "Sim, esse foi um tema importante para discussão. Talvez devêssemos voltar um pouco ao início. Assisti aos jogos de futebol no fim de semana passado e vi o Felix marcar dois belos gols, e também vi sua comemoração. No começo, não pensei nada a respeito, nem sobre a comemoração em si nem sobre o gesto que ele fez".

E acrescentou: "Depois disso começaram as discussões, e talvez tenha sido por desconhecimento da minha parte ou por qualquer outro motivo, mas no início não dei importância ao assunto. E com o aumento da polêmica, comecei a buscar detalhes sobre o tema e a tentar formar uma imagem clara a respeito".

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E prosseguiu: "Estava claro para mim que eu queria conversar com o Felix assim que nos encontrássemos, porque considero isso o mais importante. Conheço Felix Nmecha há alguns meses, e posso dizer que ele é um rapaz muito amigável, que tem calor humano e abertura, e que sempre transmite uma energia positiva quando está conosco".

Klopp explicou que confrontou o jogador com as críticas e interpretações provocadas por sua comemoração, dizendo: "Eu disse a ele: esta é a situação, e estas são as discussões que estão surgindo por causa dela, então o que vamos fazer? As pessoas me perguntam o que eu deveria dizer".

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E continuou: "Confrontei-o com todas as questões que talvez vocês o confrontariam, e com o que algumas pessoas poderiam pensar. E, para esclarecer, eu não sou uma dessas pessoas, mas há quem veja o assunto dessa maneira".

Klopp relatou a resposta de Nmecha, dizendo: "Ele me disse que o assunto não tem absolutamente nada a ver com isso, que ama todas as pessoas e não discrimina ninguém".

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O técnico da Alemanha apontou que essa resposta resolveu para ele o lado mais importante da questão, antes de a conversa passar para a própria forma da comemoração, esclarecendo que perguntou ao jogador como lidar com ela, diante das interpretações que provocou entre os torcedores.

Klopp disse que Nmecha lhe respondeu que não repetirá essa comemoração, acrescentando: "E é por isso que ele não comemorará dessa maneira novamente".

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E enfatizou que o jogador não estava tentando transmitir nenhuma outra mensagem, além do significado pessoal que ele pretende, esclarecendo: "A mensagem dele é que ele coloca a coroa aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo o que o assunto significa para ele, e não há nenhuma mensagem adicional ou conotação oculta por trás de sua comemoração. E, para mim, isso foi suficiente".

O que aconteceu?

A crise remonta à partida do Borussia Dortmund contra o Elversberg, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, quando Nmecha marcou dois belos gols com chutes de longa distância, contribuindo fortemente para a vitória de sua equipe pelo placar de 2 a 1.

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Mas ele voltou a provocar polêmica com a forma de sua comemoração, que incluiu o gesto de uma coroa imaginária que ele retira da cabeça e depois coloca no chão, ajoelhado.

Essa comemoração está ligada a uma campanha chamada "O Retorno do Rei" (The King's Return), vinculada a uma rede religiosa evangélica conhecida como "Ballers in God", que reúne um número de jogadores de futebol cristãos e tem como objetivo expressar a fé cristã e difundir suas mensagens entre os atletas.

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Mas a campanha e a rede foram alvo de críticas por causa de posições a elas atribuídas sobre racismo e aborto, segundo investigações realizadas pela emissora pública alemã (ARD), o que levou o grupo oficial de torcedores do Borussia Dortmund a criticar a comemoração, afirmando que a fé não deveria ser justificativa para exclusão ou discriminação, e que o clube deve continuar sendo um espaço para todos.