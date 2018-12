Klopp minimiza vantagem de seis pontos para o segundo colocado na Premier League e comemora liderança

Com seis pontos de diferença para o segundo colocado da Premier League, os Reds terminaram o segundo turno do torneio na liderança

Líder da Premier League 2018-19 com seis pontos de vantagem do segundo colocado, Tottenham, o Liverpool segue invicto no campeonato inglês. Mas para o treinador dos Reds, Jurgen Klopp, a vantagem de duas rodadas não é motivo para comemoração nos bastidores do clube.

Em entrevista coletiva após a goleada, por 4 a 0, contra o Newcastle, nesta quarta-feira (26), Klopp comentou sobre a vantagem conquistada diante os rivais no primeiro turno do torneio: "O melhor é que temos seis pontos a mais que os outros times, mas isso é o que queríamos fazer o tempo todo, criar uma base para o resto da temporada. Agora, a primeira parte a temporada acabou. Queremos criar nossa própria história. Os números são bons, é uma boa situação, mas faltam 19 jogos”.

Principais adversários do Liverpool na briga pela liderança, Tottenham (2º), Manchester City (3º) e Arsenal (4°) podem ser os principais empecilhos dos Reds na conquista do título, com isso, Klopp ressaltou a importâncias desses duelos no segundo turno da Premier.

“Jogamos contra Arsenal, contra City e contra o Tottenham. E agora vamos jogar com todos esses times novamente. É muito difícil, há um longo caminho a percorrer, sabemos disso. Temos que vencer nossos jogos, temos que estar focados, temos que estar realmente no clima e ver para onde isso vai nos levar".

(Foto: Getty Images)

O treinador ainda brincou com a euforia dos torcedores ao comemorarem a derrota do Manchester City para o Leicester, por 2 a 1. Vale ressaltar que Liverpool e City jogaram no mesmo horário. Desta forma, os torcedores presentes em Anfield puderam comemorar a vitória de Mohamed Salah e cia, além da derrota dos rivais.

"Eu pensei que a reação era por causa de nós! Eu sou realmente ingênuo e achei isso muito legal, então eu ouvi depois do jogo que era sobre o outro resultado. A atmosfera era realmente boa e excepcional naquele momento, mas eu pensei que era por causa de nós. Obviamente, ninguém disse ao nosso público que o Tottenham venceu por 5 a 0 (contra o Bournemouth)”, brincou.

Por fim, o treinador comentou que só soube dos outros resultados após o final da partida, mas segundo ele, os placares não significaram muito "Eu não tinha ideia dos jogos dos outros times, eu nem sabia onde eles estavam jogando. Depois eu consegui e vi os resultados e tenho que dizer que não fez muito para mim. É apenas informação”.