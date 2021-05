Klopp minimiza climão após Sadio Mané se recusar a cumprimentá-lo: "Não há problema"

O treinador insiste em dizer que isso é normal e vai acontecer outras vezes

Jurgen Klopp minimizou o atrito com Sadio Mané após a vitória do Liverpool sobre o Manchester United na última quinta (14), insistindo que está “completamente relaxado” sobre o assunto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mané foi visto recusando a tentativa de um aperto de mão de seu treinador, ao que parece, desapontado com a escolha de Klopp por não ter iniciado o jogo com Roberto Firmino, Diogo Jota e Salah. Os três justificaram a escolha marcando os gols, no que se tornou um resultado importantíssimo na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões.

Klopp insistiu depois do jogo que não havia problema com Mané, w que o único problema era que ele não teve tempo de explicar sua decisão de escalar Jota em vez do senegalês. Em uma coletiva de imprensa antes da viagem para o jogo com o West Brom, o chefe dos Reds foi novamente capaz de afastar qualquer sugestão de racha.

O treinador disse aos repórteres: “Não posso fazer uma grande história sobre isso. O futebol é um jogo emocional e todos esperam de nós que controlemos sempre as nossas emoções. Nem sempre funciona, esse é um caso”.

“Aconteceu comigo como jogador, aconteceu com outros jogadores quando eu os treinava. Até agora não tivemos nenhuma chance real de falar sobre isso, mas vamos e não vai sobrar nada. Tudo vai ficar bem”.

“Você quer que essas coisas aconteçam? Não, mas não é a primeira vez na minha vida e tenho medo de dizer que não será a última vez”.

Mais artigos abaixo

E completou: “A questão é, se alguém me mostrar respeito cinco milhões de vezes, e uma vez não, o que é mais importante? ”.

“Estou completamente relaxado sobre isso. Se você tivesse me visto como um jogador, o que eu fiz por emoção, foi uma loucura. Eu sou um cara completamente normal, mas aconteceu comigo. Nada mais, vamos conversar e vai ser resolvido. Isso é tudo”.

O Liverpool vai para o próximo jogo sabendo que uma sequência de três vitórias, mantém o time no caminho para terminar entre os quatros primeiro na Premier League.