Klopp minimiza bons resultados do Liverpool em Anfield: "nenhuma receita secreta"

À véspera de receber o rival pela terceira rodada da Premier League, o técnico Jurgen Klopp, diz que não existe uma "receita secreta" para o incrível sucesso do em Anfield, após conquistar o seu primeiro título na competição na última temporada.

"A única vez que penso nesse número é quando alguém me pergunta sobre ele e, depois de responder à pergunta, esqueço imediatamente porque não estou absolutamente interessado", disse.

“Tentamos ganhar jogos e fizemos isso em casa em diferentes circunstâncias, à noite, na hora do almoço, com torcedores e sem a presença deles. É a nossa casa e nos sentimo muito bem lá, mas não é uma receita secreta o que temos. Nunca esperamos perder, mas não esperamos ganhar. Sabemos que temos de trabalhar e queremos merecer os três pontos, é isso que queremos", completou.

O Liverpool mostrou força na rodada passada ao vencer o , fora de casa. Os comandados de Jurgen Klopp querem manter o bom início de temporada. Para isso, precisam vencer o Arsenal nesta segunda-feira (28), às 16h (de Brasília).

