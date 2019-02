Klopp levanta suspeita na arbitragem da Premier League: "Estão acontecendo situações estranhas"

Apesar de ter sido beneficiado com um gol irregular, alemão não ficou feliz com a arbitragem

O técnico Jürgen Klopp não ficou nada satisfeito com o empate do Liverpool com o West Ham, por 1 a 1, nesta segunda-feira (4). Não apenas porque os Reds podem perder a liderança da Premier League caso o Manchester City vença o Everton, fora de casa, nesta quarta (6), mas também por conta da arbitragem.

Ainda que o gol de sua equipe, marcado por Sadio Mané, tenha sido irregular por conta de um impedimento claro, Klopp não tem gostado da arbitragem inglesa.

"Marcamos um gol em impedimento. O árbitro deve ter ficado sabendo disso no intervalo e isso explica o segundo tempo, porque acredito que ele tomou muitas decisões estranhas. Não decisivas, mas acabou com o ritmo da partida", criticou o alemão.

Klopp, porém, afirmou que o empate foi um resultado justo. "Foi um empate merecido. Não fizemos um bom jogo, mas isso aconteceu antes e vai acontecer de novo no futuro", concluiu.