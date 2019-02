Klopp leva multa por questionar integridade de juiz na Premier League

Treinador do Liverpool é multado por questionar a integridade do árbitro Kevin Friend, da Premier League. Multa foi aplicada pela FA

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, foi multado em 45 mil libras pelos comentários que fez sobre o árbitro Kevin Friend, após o empate da sua equipa com o West Ham, de acordo com a FA (Federação Inglesa de Futebol).

O comandante dos Reds se irritou com o árbitro por supostamente favorecer os Hammers com uma série de decisões discutíveis no London Stadium, já que a equipe de Merseyside perdeu pontos em sua luta pelo título.

O Liverpool havia se beneficiado no início da partida quando James Milner, em posição irregular, colocou Sadio Mané em condições de abrir o marcador.

Klopp disse que os Reds foram ajudados pelo primeiro erro, mas que de lá eles não foram tratados de forma justa, já que a arbitragem tentou compensar a falha cometida durante o confronto.

Em entrevista à Sky Sports, ele disse: "Houve tantas situações em que foi 50-50 ou 60-40 ... [ele deu uma] falta para o outro time. Como ser humano, sei que se cometer um grande erro no primeiro tempo, não quero abrir ainda mais margem para erro". E tendo sido anteriormente acusado de má conduta pela FA, ele agora terá que pagar um alto preço.

"Jurgen Klopp foi multado em 45 mil libras depois de aceitar uma acusação da FA pelos comentários feitos após o jogo do Liverpool contra o West Ham United em 4 de fevereiro de 2019", disse a federação em um comunicado. "Seus comentários feitos durante uma entrevista pós-partida violaram a Regra FA E3 (1), pois questionaram a integridade do árbitro da partida e/ou parcialidade implícita".

É a segunda vez que nesta temporada Klopp foi alvo de uma multa da FA. O técnico do Reds foi multado em 8 mil libras por entrar em campo em comemoração, depois que o gol do Divock Origi deu ao Liverpool a vitória sobre o Everton no último Merseyside Derby.