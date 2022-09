Klopp ironiza novo dono do Chelsea: "Quer trazer os Harlem Globetrotters?"

Treinador do Liverpool comentou sobre declaração de Todd Boehly, que relatou sobre a possibilidade de um Jogo das Estrelas do futebol inglês

Após a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Ajax, desta última terça-feira (13), Jurgen Klopp foi informado sobre a ideia do novo dono do Chelsea, Todd Boehly, de criar uma espécie de All-Star game entre os lados norte e sul da Inglaterra, com intuito de gerar renda.

O All-Star game é muito famoso na América do Norte, quando as equipes de basquete se dividem e formam dois times com os melhores jogadores, para fazer um jogo mais divertido e sem compromisso de título, assim como acontece no Brasil, por exemplo, nos jogos comemorativos, que dificilmente conseguem jogadores que ainda estejam em atividade, devido ao calendário apertado.

No entanto, para Klopp, essa é uma ideia impossível na Inglaterra, que ironizou a fala de Boehly: "Ah, ótimo, talvez ele possa encontrar uma data para isso. É completamente diferente na América. Ele quer trazer os Harlem Globetrotters também?" Para o técnico do Liverpool, o calendário atrapalha e dificulta a criação de jogos como o All-Star game.

Getty

O novo dono do Chelsea ainda reforçou que a Premier League poderia utilizar os jogos amistosos como uma "lição" dos esportes norte-americanos. Porém, devido a diversas competições, como a Uefa Champions League, disputada pelos Blues e pelo Liverpool nesta temporada, confrontos como o Jogo das Estrelas seria difícil de encontrar uma data para ser marcado.

Tanto o Chelsea como o Liverpool acabaram surpreendidos em seus primeiros jogos pela Liga dos Campeões: o primeiro acabou derrotado para o Dínamo Zagreb, da Croácia, por 1 a 0; os Reds, da mesma forma, perderam seu confronto, mas por 4 a 1, para o Napoli. A equipe do norte inglês venceu o Ajax na segunda rodada, e o Chelsea encontra o RB Salzburg nesta quarta-feira (14) para tentar se recuperar do baque.