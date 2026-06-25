Klopp fala novamente sobre o Real Madrid... e indica seu favorito para o título da Copa do Mundo

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, se recusou a responder a uma pergunta sobre os rumores que o ligavam ao cargo de técnico do Real Madrid nos últimos tempos.

O técnico alemão, uma das figuras mais proeminentes do futebol europeu na última década, está atualmente analisando a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos e, em entrevista ao jornal “La Gazzetta dello Sport”, deu uma resposta bastante peculiar quando questionado diretamente sobre o Real Madrid.

A pergunta foi direta: o clube espanhol foi uma opção para ele? Em vez de entrar em detalhes, Klopp respondeu com uma risada antes de desviar do assunto.

Ele disse, brincando: “Agora que respondo a essa pergunta, tudo o que eu disse até agora desaparece, é anulado”.

Em seguida, acrescentou uma frase curta, mas decisiva: “Tem o José Mourinho... Isso é bom. Então, sem comentários”.

Mas ele foi mais claro ao falar sobre Carlo Ancelotti e sua experiência no comando da seleção brasileira.

Klopp não hesitou em elogiar o técnico italiano, a quem considera o candidato ideal para comandar uma equipe repleta de talentos, mas que precisa de uma estrutura organizacional.

Klopp afirmou: “Se eu fosse brasileiro e me perguntassem quem seria o técnico ideal para a seleção nacional, não hesitaria nem por um segundo: Carlo”.

Para Klopp, a influência de Ancelotti pode ser decisiva para o Brasil que, segundo ele, possui “um potencial enorme”, mas precisa de alguém que realmente o libere.

O ex-técnico do Liverpool explicou: “Falta-lhes um pouco de disciplina tática, e não há ninguém melhor para ajudá-los a melhorar... Carlo é fantástico; os brasileiros têm sorte”.

O técnico alemão também expressou sua surpresa com o nível geral da Copa do Mundo, afirmando ter encontrado uma competição mais aberta, na qual as seleções menores jogam com ousadia, enquanto as maiores são obrigadas a impor seu domínio desde o início.

Ele destacou a existência de um desejo intenso de se impor, jogar e marcar gols, sem deixar margem para especulações. No entanto, Klopp continua com sua velha reclamação: o excesso de jogos.

Ele insistiu: “Para os grandes jogadores em geral, há muitos jogos”.

Além disso, o torneio tem um lado emocional difícil de ignorar. Ver países como Curaçao, Cabo Verde e Haiti disputando a Copa do Mundo parece-lhe “maravilhoso”, embora ele admita que não seja o formato ideal para ele.

Quanto aos intervalos para hidratação, um dos temas polêmicos do torneio, Klopp defendeu sua utilidade em condições adversas, mas criticou sua duração.

Já no aspecto esportivo, Klopp considera a Alemanha a principal favorita ao título e destaca a evolução de seleções como a Noruega e o Japão.

Mas foi seu comentário sobre o Real Madrid que gerou polêmica: quando questionado sobre o banco de reservas do Real Madrid, o alemão riu, desviou o olhar para evitar o alvoroço que sua resposta poderia causar e preferiu não responder à pergunta.