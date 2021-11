Klopp explica briga com Arteta durante a vitória do Liverpool sobre o Arsenal

Jurgen Klopp admite que mereceu um cartão amarelo por sua parte na discussão pela linha lateral com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, no sábado (20).

Os dois treinadores foram advertidos na primeira metade da vitória do Liverpool por 4 a 0 sobre os Gunners, depois que uma discussão acalorada estourou ao lado do campo.

O incidente aconteceu depois de Sadio Mane e Takehiro Tomiyasu terem disputado uma bola aérea, com o treinador do Arsenal a pedir o cartão amarelo à estrela do Liverpool.

O que foi dito?

Klopp reagiu às reclamações da comissão técnica do Arsenal e disse estar cansado de os treinadores perseguirem Mané.

"Não era o plano - a situação era que Sadio [Mane] vai para um desafio de cabeceio limpo, ninguém comete uma falta, e eles se levantam e, para mim, é um pouco óbvio que não havia nada", disse ele à BBC.

"Ele é apenas um jogador físico - você não pode fazer isso, acontece com muita frequência e não está certo. Quando eles se levantam do banco, é difícil não se levantar e dizer algo".

Ele acrescentou: "Foi sobre a situação que não foi falta de Sadio [Mane], mas o banco do Arsenal subiu como se fosse um cartão vermelho. Eu perguntei o que eles querem nessa situação. Tivemos que tirar o Sadio contra o Atlético [Madrid na Liga dos Campeões] porque queriam que ele recebesse um cartão amarelo. O árbitro se saiu muito bem naquela situação - eu merecia um cartão amarelo pelo que eu disse. Apenas aconteceu no momento. Se fosse um desafio duro seríamos todos assim, mas não foi nada, ele nem tocou nele, foram apenas dois jogadores subindo no ar. E [a reação de Arteta] não foi legal e foi isso que eu disse."

O que Arteta disse?

O clima em Anfield se intensificou após o incidente e o jogo logo ganhou vida, com Mane abrindo o placar antes do intervalo.

Diogo Jota, Mohamed Salah e Takumi Minamino marcaram seus próprios gols no segundo tempo, com os Reds conquistando os três pontos.

Mas Arteta nega que a briga entre ele e Klopp tenha afetado o jogo e diz que a dupla teve uma conversa após a partida.

"Ele estava defendendo o time dele, eu estava defendendo o meu time, só isso. Não importa", disse ele.

"Sim, falei [falei com Jurgen Klopp depois do jogo] e dei-lhe os parabéns. Estes momentos ficam em campo. Acho que a atmosfera estava incrível desde o início. Só isso";