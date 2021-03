Klopp escreve carta emocionante para Alisson após tragédia: “ele tem a maior fé que já vi”

Após falecimento de seu pai, goleiro brasileiro deve voltar a campo pelo Liverpool, no clássico desta quinta contra o Chelsea

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, homenageou o brasileiro Alisson com uma carta emocionante. O gesto veio após o falecimento do pai do goleiro, José Becker, que morreu afogado no Rio Grande do Sul no último dia 24.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes do clássico inglês desta quinta (4) contra o Chelsea, Klopp compartilhou suas palavras a Alisson.

“São algumas das palavras mais difíceis que escrevi desde que cheguei ao Liverpool. Claro, estou falando do nosso goleiro, Alisson Becker. Tem sido complicado falar sobre isso abertamente, então decidi que seria melhor escrever”, disse o treinador alemão.

“O mundo tem passado por muitas perdas nos últimos tempos. Temos outros membros do clube que sofreram com isso, assim como pessoas da cidade de Liverpool, do país e do mundo inteiro, que têm lidado com o sofrimento de perder uma pessoa querida”.

“Mas para Ali, uma pessoa tão querida e incrível companheiro de time, foi ainda mais trágico. É difícil explicar o que sentimos em um momento como esse, então achei melhor expressar a Alisson e sua família o carinho que sentimos por eles. A maior homenagem que seu pai poderia ter recebido, foi ter visto o que o seu filho se tornou”.

“Precisamos dar a Ali todo o tempo que ele precisa e espaço para sua recuperação. Ele é a pessoa com a fé mais poderosa que eu já conheci, então temos certeza que em breve voltaremos a celebrar novas memórias que virão a partir daqui”, finalizou Klopp.

Após ficar de fora da vitória por 2x0 contra o Sheffield, que marcou o fim da incômoda sequência de quatro derrotas na Premier League, o Liverpool volta a campo contra o Chelsea, quando deve voltar a contar com Alisson.

No próximo dia 10, o time vermelho volta a campo pelas oitavas da Liga dos Campeões, no jogo de volta contra o RB Leipzig. Os comandados de Klopp conquistaram a vantagem na primeira partida, quando venceram por 2x0, e agora podem até mesmo perder por 1x0 e ainda assim seguir para as quartas.