Klopp escapa de uma “armadilha alemã” relacionada ao racismo contra os africanos

O famoso técnico alemão Jürgen Klopp interrompeu uma entrevista coletiva durante sua cobertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, depois que lhe foi feita uma pergunta sobre as declarações proferidas por Schweinsteiger e consideradas racistas.

Schweinsteiger, que atua como comentarista esportivo na televisão alemã, provocou uma onda de indignação em seu país após a vitória da seleção alemã sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, quando descreveu o estilo de jogo da seleção marfinense como “um futebol africano um pouco selvagem”, declaração que muitos consideraram conter conotações racistas.

Klopp, que está cobrindo o torneio como consultor da rede “Magenta Sport”, concedeu várias entrevistas à mídia internacional nos últimos dias, mas a situação mudou quando um repórter da “Deutsche Welle” lhe pediu para comentar as declarações de Schweinsteiger, seu colega na mesma rede.

O ex-técnico alemão do Liverpool interrompeu a pergunta imediatamente, em um vídeo divulgado pela rede “Foot Mercato”, recusando-se a entrar na polêmica; ele disse em tom severo: “E agora vocês querem continuar com esse assunto? Não, não vou responder a essa pergunta de jeito nenhum”.

E acrescentou: “Sei que todo mundo adora essa história, por isso me colocam nessa situação. Não é meu trabalho agradar a todos, mas essa é uma questão séria e não sei o que dizer... Para os africanos, a situação é diferente dos demais”.

Klopp continuou, parecendo perplexo: “Achei que ninguém fosse me perguntar sobre isso, mas você encontrou o momento certo, e a ironia é que você é alemão! Isso me surpreende muito”, disse ele sorrindo antes de encerrar a entrevista.