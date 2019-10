Klopp enaltece jogo de dez gols do Liverpool: "como pensar em tática num dia desses?"

Os Reds selaram um lugar nas quartas de final da Carabao Cup depois de derrotar o Gunners nos pênaltis em Anfield

Jurgen Klopp não estava disposto a discutir táticas depois de derrotar o nos pênaltis na quarta rodada da Copa Carabao na quarta-feira.

Os Reds fizeram 11 mudanças no time que venceu o por 2 a 1 no domingo, com nomes como Caoimhin Kelleher, Neco Williams, Sepp van den Berg, Rhian Brewster e Harvey Elliott - o jogador mais jovem a disputar uma partida competitiva em Anfield - todos incluído no XI inicial contra os Gunners.

Enquanto os Vermelhos lideravam cedo o gol de Shkodran Mustafi, logo ficaram por 3-1 aos 36 minutos e arrasaram o Arsenal até o empate de Divock Origi aos 90 minutos.

O gol do atacante belga levou o jogo aos pênaltis, onde o goleiro Kelleher, de 20 anos, salvou o esforço de Dani Ceballos antes que Curtis Jones, de 18 anos, se convertesse para mandar o Reds para as quartas de final.

Enquanto Klopp admitia que seu time era desleixado às vezes, ele diz que as táticas ficam em segundo plano em uma noite tão memorável.

"Cometemos alguns erros, jogamos alguns passes médios", disse ele à Sky Sports. "Às vezes, éramos muito abertos. Podemos falar sobre tática, mas quem se importa em uma noite como essa? Eu esperava que os meninos tivessem um jogo para se lembrar. O que eles fizeram hoje à noite, eu o perdi de verdade. É como um sonho jogar pela primeira vez em Anfield, mas as coisas podem não estar indo bem e você precisa permanecer na pista. Todos os nossos gols marcados foram maravilhosos ", afirmou Klopp.

O técnico alemão destacou os jovens jogadores que impressionaram em Anfield, admitindo que o meio-campista Jones não deveria dar o chute decisivo.

"Kelleher é um talento extraordinário. Ao cruzar com a Williams, ele pode não ter pensado que jogaria hoje à noite. Jones ... não foi minha decisão, no final, tomar a última penalidade. Quando vi a lista, Origi era o tomador do último e eles mudaram obviamente. Se você não ganhar ninguém se lembra daqui a três anos, se der certo os meninos vão se lembrar para sempre ", acrescentou.

O descobrirá quem eles enfrentarão nas quartas de final quando o sorteio for realizado na manhã de quinta-feira.