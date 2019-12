Klopp e o casamento com o Liverpool: novo contrato vai até 2024

O técnico alemão acabou com os rumores de que sairia do Liverpool ao fim de seu contrato, em 2022

O técnico do , Jurgen Klopp renovou seu contrato com o clube até 2024 e acabou com a especulação de sairia em 2022. O técnico disse que não conseguia imaginar sua saída dos Reds.

Seus assistentes, Peter Krawietz and Pep Lijnders também assinaram novos contratos. "Peter e Pep contribuíram tanto quanto eu para o desenvolvimento do time", disse o treinador ao agradecer os dois.

O time de Klopp é líder da Premier League com oito pontos de vantagem sobre o City, segundo colocado, além de estar nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na semifinal do Mundial de Clubes.

"Para mim, essa é uma declaração de intenção, construída no meu conhecimento do que nós, como parceria, alcançamos e o que ainda existe para alcançar. Quando vejo o desenvolvimento do clube o trabalho colaborativo que continua a ter lugar, sinto que minha contribuição pode apenas crescer - disse o treinador ao site oficial do clube", disse ao site oficial do Liverpool.

"É apenas porque há uma crença total que a colaboração continua, totalmente complementar dos dois lados, que eu me senti capaz de fazer esse comprometimento até 2024. Se eu não fosse, não renovaria. Esse clube está em um ótimo lugar, eu não poderia pensar em sair".