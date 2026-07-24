Klopp e a nova revolução da Alemanha: será o salvador ou apenas uma solução temporária?

Jürgen Klopp não foi apenas um treinador bem-sucedido nas suas passagens anteriores; o seu nome esteve sempre associado ao ressurgimento das equipas que assumiu, ao ponto de ser visto como o "salvador" capaz de operar milagres.

Hoje, o treinador alemão vê-se diante do maior desafio da sua carreira, depois de ter sido incumbido de reconstruir a seleção da Alemanha, que atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história, no meio de grandes esperanças que têm como contrapartida dúvidas e críticas não menos volumosas.

Há poucas semanas, Klopp acompanhou do relvado, na qualidade de analista televisivo, a eliminação da seleção alemã do Mundial, após a inesperada derrota nos penáltis frente ao Paraguai.

Aquela derrota levou à demissão do selecionador Julian Nagelsmann, fazendo com que o futebol alemão entrasse numa nova crise, o que empurrou a Federação Alemã a mover-se rapidamente para escolher o homem que considerava mais indicado para recolocar a seleção no caminho certo.

Apenas três semanas depois, a Federação Alemã anunciou a contratação de Klopp como selecionador, com um contrato válido até 2030, para orientar a equipa no Campeonato da Europa "Euro 2028" e no Mundial de 2030.

O seu primeiro jogo à frente da equipa técnica está agendado para 24 de setembro, frente à Holanda.

Após a sua nomeação, Klopp afirmou: "A seleção é capaz de unir os alemães de uma forma que poucas outras coisas conseguem, e é isso que torna esta missão tão especial para mim."

Um registo excecional que dá esperança aos adeptos

Klopp, de 59 anos, é um dos maiores treinadores alemães da era moderna, depois de se ter sagrado campeão da Liga dos Campeões e da Premier League com o Liverpool, além de ter conquistado o Campeonato Alemão por duas vezes com o Borussia Dortmund.

Por isso, muitos consideram que é o homem indicado para devolver a seleção alemã ao seu lugar natural, depois de ter perdido o seu prestígio nos últimos anos.

Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol, garantiu que Klopp foi a primeira opção desde o momento em que Nagelsmann se demitiu.

Afirmou: "Jürgen encarna a paixão, a credibilidade e a capacidade de inspirar as pessoas. Após a demissão de Julian Nagelsmann, não tínhamos melhor opção do que ele, e por isso trabalhámos com todas as forças para concretizar a sua contratação."

Klopp vai também contar com dois dos seus antigos e mais destacados adjuntos no Liverpool, Pep Lijnders e Peter Krawietz, numa tentativa de repetir os êxitos que o trio alcançou na liga inglesa.

Um amplo apoio dos adeptos

Apesar das circunstâncias difíceis que a seleção atravessa, Klopp goza de um grande apoio dos adeptos. Numa sondagem realizada pela revista alemã "Kicker", cerca de 80% dos participantes consideraram que Klopp é a opção ideal para liderar a seleção nacional.

Muitos acreditam que a seleção alemã careceu, ao longo dos últimos anos, de uma personalidade forte e de uma mentalidade vencedora, qualidades que estiveram associadas ao nome de Klopp durante toda a sua carreira como treinador, sobretudo depois de se ter notabilizado pelo termo "monstros da mentalidade" que usou para descrever os seus jogadores no Liverpool.

O antigo craque da seleção alemã Stefan Effenberg afirmou que Klopp é capaz de dar à seleção "um novo espírito de otimismo".

Carsten Cramer, diretor executivo do Borussia Dortmund, garantiu igualmente que o impacto de Klopp pode ir além da vertente técnica.

Disse à revista "Kicker": "Penso que ele encarna muitas das qualidades de que o futebol alemão carece, e até a própria sociedade alemã neste momento."

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Mas nem todos apoiam Klopp

Apesar da onda de otimismo, a contratação de Klopp não reuniu consenso na Alemanha. O treinador foi alvo de amplas críticas desde que se juntou ao grupo "Red Bull" em 2024, na qualidade de responsável pelo setor do futebol mundial, um passo que muitos adeptos consideraram uma traição aos princípios tradicionais do futebol alemão.

A "Red Bull" enfrenta críticas constantes por causa do modelo de propriedade de múltiplos clubes, além de ser acusada de contornar a regra "50+1", que confere aos adeptos dos clubes alemães o direito de controlar as decisões dos seus clubes.

A polémica agravou-se em julho passado, depois de vários relatos apontarem para a possibilidade de Klopp continuar a desempenhar o seu papel de embaixador da empresa "Red Bull" mesmo depois de assumir o comando da seleção. Isso provocou uma indignação generalizada.

Theo Zwanziger, antigo presidente da Federação Alemã de Futebol, disse ao jornal "Frankfurter Allgemeine": "Isto é algo totalmente inaceitável. A Red Bull procura dominar os centros de influência no futebol."

A associação de adeptos "Unsere Kurve" manifestou igualmente a sua oposição à situação, considerando que a Federação Alemã não deve submeter-se à influência do dinheiro.

O porta-voz da associação, Thomas Kessen, afirmou: "Antes de descrevermos Klopp como o salvador, devemos recordar a dimensão do capital de simpatia que perdeu junto dos adeptos, sobretudo junto dos adeptos do Borussia Dortmund."

Críticas à forma de contratação

As críticas não se ficaram pela relação de Klopp com a "Red Bull", tendo-se estendido à forma como a Federação Alemã conduziu o processo de escolha do treinador.

Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo em 2014, manifestou estranheza pela rapidez da contratação de Klopp, questionando se a Federação terá estudado outras opções.

Afirmou: "É natural que Klopp seja a primeira opção, mas quando vemos a delegação da Federação viajar diretamente para Nova Iorque para fechar o acordo, o assunto parece precipitado. Todos têm o direito de se perguntar: haveria sequer alternativas?"

Acrescentou que Klopp pode transformar-se numa mera "solução temporária", porque a crise por que passa o futebol alemão é demasiado grande para ser resolvida por um único treinador, segundo noticiou a British Broadcasting Corporation "BBC".

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A crise é mais profunda do que uma mudança de treinador

A seleção alemã vive a sua pior fase em décadas, depois de ter falhado a chegada aos oitavos de final nas três últimas edições do Mundial.

Muitas vozes dentro da Alemanha consideram que a crise se estende a todo o sistema do futebol, e não apenas à equipa técnica.

O próprio Klopp concorda com esta opinião. Disse em declarações anteriores ao canal "Magenta TV": "Já disse repetidamente que a questão não diz respeito apenas ao treinador."

Acrescentou: "O futebol alemão está numa encruzilhada, e há muitas coisas que têm de mudar."

O arranque e o verdadeiro teste

Klopp vai iniciar oficialmente a sua missão no próximo mês de setembro, quando orientar a seleção alemã frente à Holanda na Liga das Nações da Europa.

Mas o verdadeiro teste será dentro de dois anos, quando a seleção disputar o Campeonato da Europa de 2028, organizado pelo Reino Unido e pela Irlanda.

O torneio poderá ter um caráter especial para Klopp, já que pode regressar à cidade de Liverpool, onde construiu as suas glórias históricas, caso a seleção alemã dispute um dos seus jogos no novo estádio do Everton, o "Hill Dickinson", ainda que o estádio de Anfield não esteja entre os recintos que vão receber jogos.

Só então ficará claro se o homem que devolveu o Liverpool aos títulos é capaz de repetir o milagre com a seleção da Alemanha, ou se a crise da "Mannschaft" é demasiado profunda para ser resolvida por um treinador, por maior que seja o seu estatuto.