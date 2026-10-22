Klopp detona: odeio a agressividade dos zagueiros do Real Madrid e vou torcer pelo Barcelona no Clássico

No momento em que o mundo aguarda o clássico da Terra entre Barcelona e Real Madrid, Jürgen Klopp quebrou o silêncio para revelar claramente suas preferências, desferindo um golpe psicológico no Real Madrid antes do confronto no Camp Nou, e garantindo que assistirá à partida como fez em todas as fases de sua vida.

O técnico da seleção alemã aproveitou o período de pausa entre os jogos de Bayern de Munique e Arsenal pela Liga dos Campeões para revelar sua posição sobre o aguardado clássico de domingo entre Barcelona e Real Madrid no estádio Camp Nou.

O ex-treinador do Liverpool afirmou que a partida entre Barcelona e Real Madrid é um evento que não se pode perder, dizendo: "Com certeza vou assistir ao clássico entre Barcelona e Real Madrid, assisti a essa partida em todas as fases da minha vida".

Klopp admitiu, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Sport", que a grandeza desta competição a torna uma partida essencial para qualquer torcedor de futebol, independentemente de sua experiência.

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Ao ser questionado sobre suas preferências históricas, Klopp surpreendeu a todos com uma confissão franca, ao revelar que no passado tendia a torcer pelo Barcelona por causa do estilo defensivo do Real Madrid.

Ele disse: "Antigamente eu era mais torcedor do Barcelona porque era contra as atitudes de Pepe e dos outros zagueiros do Real Madrid", em referência à época em que o zagueiro português ficou conhecido pelas entradas violentas.

Para quem Klopp vai torcer no clássico?

Apesar da mudança no equilíbrio de forças no futebol espanhol ao longo dos anos, Klopp afirmou que ainda apoia o Barcelona, mas desta vez por uma lógica puramente técnica.

E acrescentou: "Hoje apoio o melhor time, e, olhando para a situação atual, é mais provável que esse time seja o Barcelona", considerando o time catalão o candidato mais favorito para vencer no próximo domingo.

O clássico terá um sabor alemão especial, pois, após a aposentadoria de Antonio Rüdiger da seleção, Karim Adeyemi será o único jogador alemão na partida, com a camisa do Barcelona.

Klopp afirmou que vai observar de perto o ponta esquerda do Barcelona, elogiando sua adaptação perfeita ao estilo de Hansi Flick e sua notável melhora nas últimas semanas, após seu retorno à seleção durante a última data Fifa, depois de recuperar seu nível, tendo ficado de fora da Copa do Mundo de 2026 por causa de sua pouca participação no Dortmund.

As declarações de Klopp vêm em um momento contraditório para os dois times: o Real Madrid apresenta seus melhores resultados nesta temporada, apesar de seu nível não ter convencido a todos, enquanto o Barcelona entra no clássico depois de sofrer sua primeira derrota nesta temporada.



