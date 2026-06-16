O técnico alemão Jürgen Klopp gerou um amplo debate com seu comentário sobre o empate surpreendente entre Espanha e Cabo Verde (0 a 0) na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Klopp disse, ao canal alemão MagentaTV: “Muitos esperavam uma vitória fácil da Espanha, com muitos gols, mas o futebol não funciona assim, especialmente em um torneio como este”.

Durante sua análise da partida entre Espanha e Cabo Verde, o técnico alemão elogiou o desempenho heroico da seleção de Cabo Verde, o terceiro país mais jovem a participar da história da Copa do Mundo, que resistiu a 27 chutes da Espanha.

Klopp disse: “Foi o primeiro tempo mais emocionante da Copa do Mundo. A seleção de Cabo Verde joga com um estilo defensivo compacto e organizado, o que é realmente impressionante”.

E acrescentou: “Muitos não esperavam esse desempenho de Cabo Verde, e muitos também previam uma vitória fácil da Espanha, mas todas as seleções têm potencial e o objetivo é vencer”.

Vale lembrar que Jürgen Klopp ocupa atualmente o cargo de presidente global de futebol do Grupo Red Bull, enquanto continua apresentando suas análises diretas e francas, tão aguardadas por milhões de fãs do futebol.