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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, revelou que mantém contato regular com Nico Tresoldi, atacante do Club Brugge muito bem avaliado, após a impressionante sequência de gols do jogador. Ao anunciar a convocação de 24 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Sérvia e os Países Baixos, Klopp confirmou que acompanha o jovem de perto.

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Klopp acompanha Tresoldi após boas atuações

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, confirmou que o jovem atacante Nico Tresoldi está sendo considerado para a seleção principal. O treinador de 59 anos destacou as atuações recentes do jogador ao explicar o processo de escolha dos 24 convocados.

O atacante nascido na Itália, que se destaca pelo Club Brugge, participante da Champions League, chamou a atenção da comissão técnica da seleção ao marcar um golaço decisivo na vitória fora de casa contra o PSV Eindhoven.

Embora não tenha sido incluído no elenco principal para os próximos jogos da Liga das Nações, Klopp deixou claro que o jogador da seleção sub-21 alemã continua nos planos de longo prazo da Alemanha para o ataque.

Técnico elogia capacidade de Tresoldi de marcar gols

Em entrevista à DFB.TV, Klopp elogiou a qualidade demonstrada por Tresoldi em campo e confirmou que a comissão técnica está em contato direto com o jogador. “Com Nico Tresoldi, é quase exatamente a mesma coisa. Ele marcou um gol incrível ontem à noite em mais uma vitória fora de casa em Eindhoven”, afirmou Klopp.

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“É claro que também vimos isso. E também estamos em contato com Nico.”

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“Essas são questões que estão todas sobre a mesa. Tudo foi discutido e, do jeito que as coisas estão agora, está 100% correto”, explicou o técnico.

Colaboração com técnicos das categorias de base orienta convocação

Klopp ressaltou que sua equipe mantém contato constante com Antonio Di Salvo, técnico da seleção sub-21 da Alemanha, para acompanhar talentos emergentes como Tresoldi. “O contato de vocês com os técnicos das categorias de base é muito frequente, especialmente, é claro, com Toni”, observou Klopp.

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“Vemos tudo... Temos uma boa troca de informações e, no momento, não há muito mais a dizer.”

“Há jogadores com Toni que talvez tenham, neste momento, a qualidade média para se juntar a nós. Mas isso sempre depende um pouco da posição”, acrescentou o treinador.

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Jovens promessas buscam futuras convocações para a Alemanha

O elenco se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, antes de viajar para enfrentar a Sérvia em Belgrado, em 13 de novembro, e receber a Holanda no Olympiastadion, em Berlim, em 16 de novembro.

A evolução de Tresoldi o coloca em boa posição para receber uma convocação para a seleção principal em futuras datas internacionais, enquanto a Alemanha busca dar sequência à vitória anterior por 2 a 0 sobre a Sérvia e ao empate por 1 a 1 em Amsterdã.

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O atacante tentará manter sua sequência de gols pelo clube para conquistar espaço nos planos de Klopp. A comissão técnica da Alemanha seguirá acompanhando Tresoldi de perto antes da próxima rodada de jogos internacionais.