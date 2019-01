Klopp condena espionagem de Bielsa: "Treino não é para ninguém de fora"

Bielsa disse que espionou todos os times que enfrentou nesta temporada, atitude que provocou críticas de Jurgen Klopp

Após o polêmico vídeo no qual Marcelo Bielsa revelou espionar os adversários, o treinador do Leeds United, recebeu duras críticas de Jurgen Klopp. O comandante do Liverpool caracterizou a atitude do argentino como “inacreditável”.

Em entrevista coletiva, Klopp ressaltou que Bielsa, alvo das investigações da Associação de Futebol e da Liga de Futebol Inglesa, está errado em espionar o treinamento dos adversários durante a preparação para os duelos.

"Nos reinos você entende muitas coisas e treina as táticas do jogo com os jogadores em sua formação. Todo mundo quer essa informação, mas normalmente ninguém fica com eles. E isso é o mesmo para todos, você realmente não tem ideia de quem vai jogar”.



"Eu posso entender que ele queria ter todas as informações, todos nós queremos isso, mas temos que aceitar que não entendemos. Essa é minha opinião, na verdade, você não quer alguém por aí olhando os treinos fechados”, disse.

Por sua vez, Klopp também comentou sobre as qualidades do treinador rival: "Não há dúvidas de que ele é um excelente treinador e um excelente profissional com estilos inventivos. Ele está muito bem preparado e eu o respeito muito, mas não foi como deveria ser. Esses treinos antes do jogo, apenas algumas pessoas devem vê-las. Acho que todos concordamos com isso”.