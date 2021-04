Klopp comemora fracasso da Superliga, mas já reclama da nova Champions: "Piada"

O treinador reclamou que, assim como os jogadores, não foi consultado para falar de algo que traria ainda mais jogos a serem cumpridos

Jurgen Klopp está feliz com o fracasso da Superliga, mas não está nada feliz com o novo formato da Liga dos Campeões. O treinador do Liverpool, em entrevista coletiva, criticou o excesso de jogos a que os times são submetidos e que devem aumentar ainda mais.

A Superliga da Europa nem se concretizou e causou muita polêmica. Antes da debandada, a nova competição fundada por 12 gigantes europeus foi alvo de muitas críticas - inclusive de jogadores e treinadores. Um dos que se posicionou contra o torneio foi Klopp, mesmo que o Liverpool fosse um dos idealizadores. “A coisa mais positiva [sobre a ESL] é que não aconteceu!", disse em coletiva pré jogo nesta sexta (23).

O treinador, porém, não está satisfeito ainda, visto que a Uefa está para introduzir um novo formato na Champions League, que aumenta o número de partidas para cada time - na fase de grupos seriam 10 ao invés de seis jogos.

“Todo mundo conhece minha opinião sobre mais jogos. Você não pode simplesmente impor mais jogos e mais competições. Sim, a Superliga está fora de questão. Bom. Muito bem. Excelente. Mas a nova Champions League não é 'ótimo, vamos fazer isso!'", opinou Klopp.

"Veremos o que acontece. Talvez a Uefa peça que as competições da taça na Inglaterra sejam canceladas, ou que tenhamos 18 times apenas na liga, coisas assim. Diga isso à Premier League e à EFL e eles dirão 'de jeito nenhum’".

“Não tenho problemas com mudanças. Todos queríamos que a nova Superliga acabasse, mas ao mesmo tempo temos a nova Champions League. Quem leu este conceito e disse 'ah, isso é perfeito!'? Quem vai me dizer agora que não se trata de dinheiro? É uma piada!", completou.

A grande crítica de Klopp nos dois casos é o grande número de jogos que as equipes teriam a disputar. Na opinião do treinador, a quantidade, que já é grande, ficaria insustentável. “A estrutura do futebol neste momento não está preparada para mais jogos".

“As únicas pessoas que nunca são questionadas são os treinadores, os jogadores e os torcedores. Sei que os torcedores acham que recebemos muito dinheiro, mas já estamos no limite e todos os treinadores pensam o mesmo, acredite", disse.

“A Uefa não nos perguntou, os inventores da Superliga não nos perguntaram, ninguém nos pergunta. É apenas 'jogar mais jogos' e, como dissemos antes, isso não é possível nesta estrutura. Você não pode ter 20 times na liga, duas competições da taça, 10 jogos europeus antes do Natal. Não somos consultados, apenas temos que entregar”, continuou Klopp. “Falamos com jogadores e treinadores o tempo todo, e se falamos coisas, o argumento é sempre que 'sim, mas você ganha bem', 'alterne seu time', esse tipo de coisa”.

“A estrutura do futebol neste momento não está preparada para mais jogos. Como fica a queda [de rendimento]? Temos de garantir que a qualidade do futebol aumente. Não comprando, mas treinando. E nem mesmo os melhores jogadores de futebol podem ser tão bons quanto sem treinamento. Isso simplesmente não é possível. Mas cortamos o tempo de treinamento constantemente. Eu falei isso, mas ninguém me deu ouvidos, disseram que eu estava reclamando”.