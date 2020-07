Klopp, campeão no futebol e no... padel: é o que revela seu auxiliar

Multicampeão, o treinador achou no esporte uma maneira de colocar para fora sua competitividade e unir sua equipe

Jurgen Klopp tem um estilo frenético na beira do campo e já se envolveu em várias discussões com adversários durante jogos das equipes que comandou. O treinador, porém, é uma pessoa tranquila em comparação ao atleta de padel que surge nos períodos de concentração do , assegura um dos seus auxiliares.

Pep Lijnder, assistente holandês de Klopp, afirma que a prática do padel se tornou comum durante uma pré-temporada realizada em Tenerife, na . As regras são semelhantes ao tênis, mas o esporte é praticado em uma quadra com aproximadamente um terço do tamanho da quadra oficial.

Fanático pelo esporte, Klopp é visto como um dos destaques na comissão técnica quando se trata da prática do padel. O problema é que, na avaliação dos seus pares, ele não pode saber disso.

"Jurgen é fanático por isso - e ele também é bom. Mas nunca dizemos que ele é o melhor em voz alta - caso contrário, ele começa a andar como Conor McGregor", contou Lijnder, comparando o chefe ao irlandês multicampeão do UFC famoso pela persona arrogante que criou.

“Ele luta por todos os pontos, com foco massivo também. Mesmo quando estou ganhando, ele fica tentando me provocar. Então, quando eu venço, faço questão de que todos no clube saibam disso", recordou o auxiliar.

A prática, no entanto, demorou um pouco para ser feita da maneira correta pela comissão técnica de Klopp.

"Estávamos jogando o jogo com nossa equipe e alguns jogadores. No começo, não sabíamos exatamente como era uma quadra de padel e pensamos que tinha que ser jogada um pouco como tênis de mesa", lembrou Lijnders, reconhecendo que demorou para que as regras oficiais fossem aprendidas.

“Nosso oficial de mídia procurou as regras do jogo na internet. Não sabíamos que ele havia nos dado as regras erradas até que um espanhol apareceu e nos perguntou o que diabos estávamos fazendo. Dissemos: "Jogando tênis de padel. Ele riu e disse: 'Bem, eu sei uma coisa - você não joga assim!'", afirmou.

“Quando voltamos, os proprietários construíram uma quadra para nós em Melwood e agora jogamos esse jogo quase todos os dias em nosso centro de treinamento", concluiu.