Klopp 'arrogante e mascarado'? Técnico do Liverpool é alvo de críticas após título da Champions

Alemão teria se excedido em tom em coletiva de imprensa após duelo contra o Leicester, acusa ex-dono do Crystal Palace

De acordo com afirmações do ex-presidente do , Simon Jordan, Jurgen Klopp, treinador do , está cada vez mais arrogante. Em entrevista à talkSPORT, Jordan ressalta evidenciar mudanças de comportamento no alemão após o título da Liga dos Campeões 2018/19, com os Reds.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Eu notei uma ligeira mudança em Jurgen Klopp no idioma e na robustez de sua posição. Eu achei que a entrevista dele após o jogo do sábado [contra o ] foi muito brusca e irritante. Eu sei que os jornalistas podem fazer perguntas ridículas, mas ele [Klopp] foi muito agressivo e prestou atenção somente no que aconteceu com Salah”, disse.

Jorgan fez referência ao lance no qual Mohamed Salah precisou ser substituído após choque com Hamza Choudhury, atleta do Leicester. Klopp ficou claramente irritado com o modo no qual Choudhury disputou a bola com o egípcio e disse que o adversário teria pensado somente em acertar Salah.

“Antes de Klopp vencer a Liga dos Campeões, ele era um perdedor perene com o Liverpool. Agora olho para ele e penso: 'você ganhou algo pelo Liverpool e já está mudando seu comportamento?'”, e questinou: “Klopp está mudando? Ele está sendo infectado por essa doença de arrogância que muitos técnicos de futebol recebem?”.

Mais artigos abaixo

Na última segunda-feira (07), o Liverpool recebeu boas notícias a respeito da suposta lesão de Salah. De acordo com o departamento médico do clube, o egípcio não sofreu danos graves, uma vez que o jogador torceu o tornozelo esquerdo, porém não teve fraturas nos ligamentos

Os Reds seguem monitorando Salah com a esperança de que o atacante esteja apto para a próxima partida do clube, fora de casa, contra o , em 20 de outubro.