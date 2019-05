Klopp aposta no seu melhor Liverpool contra 'maldição' do vice na Champions

Apesar de encantar com o trabalho feito nos clubes por onde passou, o alemão tem o rótulo de 'amarelar' em finais de mata-mata

Durante entrevista concedida nesta terça-feira (28), o técnico Jurgen Klopp foi perguntado se estaria vivendo o maior momento de sua carreira. Afinal de contas, pela segunda temporada consecutiva o alemão levou o à final da . Mas a sua resposta surpreendeu: o comandante citou o acesso do , da segunda para a primeira divisão da , e também lembrou de seu péssimo histórico em finais de torneios de mata-mata. Uma ‘maldição’ que cresceu desde a sua chegada a Anfield Road, em 2015.

Apesar de ter recolocado o Liverpool entre os protagonistas da Europa, após um período de ostracismo em um dos maiores clubes do mundo, Klopp ainda não conquistou títulos pelos Reds. Na Premier League eles não vieram por causa da competitividade absurda de um que já colocou o seu nome na história. As outras opções seriam os torneios de mata-mata, um pesadelo na carreira do técnico.

Em 2015-16, a a Inglesa escapou na disputa por pênaltis contra o City. Naquele mesmo ano, o time era favorito para levantar a . Especialmente depois de ter eliminado, de forma épica, – clube onde Klopp mais foi vitorioso - e . Mas após sair na frente do , sofreu a virada e perdeu por 3 a 1 na decisão. O terceiro vice-campeonato com os Reds foi traumático, com um 3 a 1 se repetindo desta vez diante do . Um resultado marcado pela lesão de Mohamed Salah ainda no primeiro tempo, antes do placar ser definido, e especialmente por duas falhas clamorosas do goleiro Loris Karius.

Além de ter sido o terceiro vice pelos Reds, foi o seu quarto nas competições eliminatórias. Em 2013, o Dortmund bicampeão alemão sob o comando de Klopp foi derrotado pelo de Munique nos minutos finais da decisão europeia disputada em Wembley. Impossível não atrelar ao treinador um rótulo de insucesso na hora vital para trazer este tipo de troféu para casa. A única exceção é a pelo Borussia Dortmund em 2011-12, conquistada sobre o Bayern.

ASSINE O DAZN E VEJA OS MELHORES CAMPEONATOS DO MUNDO!

E se há uma chance para reverter este quadro, Klopp jamais teve tantos motivos para acreditar na vitória de sua equipe. Um time que, na opinião do treinador, é o melhor que ele já conseguiu levar a uma decisão de mata-mata: “Eu não gosto de culpar as minhas outras equipes. Amo todas elas! Todas elas se doaram ao máximo, mas eu nunca cheguei a uma final com um time melhor do que este. Esta é a verdade. Em diferentes momentos, por diferentes razões, os meus times também foram bons. Eu não estou tão surpreso porque os nossos rapazes misturam o nosso potencial com atitude da melhor forma que eu já testemunhei. É algo brilhante, excepcional e nos trouxe onde nós estamos”, disse.

Este Liverpool não tem um ataque tão prolífico quanto o da temporada passada, mas o que dá motivos para acreditar é o sistema defensivo. Além de hoje contar com o holandês Virgil van Dijk na zaga, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold e um Alisson que quebrou o recorde de jogos sem sofrer gols na Premier League (foram 21) – todos considerados entre os melhores do mundo em suas posições – a média de gols sofridos é a mais baixa na comparação com outros times que Klopp levou à decisões de mata-mata: sofre, em média, menos de um gol por jogo (0,73) e faz 2,17. No Dortmund campeão da Copa da Alemanha, por exemplo, a proporção era de 0,83 sofridos contra 2,15.

Time/temporada Média gols pró Gols contra Vice ou campeão? Dortmund/11-12 2,15 0,83 Campeão Copa da Alemanha Dortmund/ 12-13 2,27 1,17 Vice Champions League Liverpool/15-16 1,67 1,12 Vice Copa da Liga e Europa League Liverpool/17-18 2,41 1,13 Vice Champions League Liverpool/18-19 2,17 0,73 Final da Champions e...?

Liverpool atual é o mais equilibrado entre ataque/defesa dentre os times de Klopp que chegaram à decisões em mata-mata

Klopp e os torcedores do Liverpool estão felizes em ter mais uma chance na Champions League. Neste sábado (1º de junho), a decisão contra o , também da , pode dar ao alemão a tão sonhada glória. Um título que enfim pode marcar o melhor momento de um dos melhores treinadores do mundo, ao mesmo tempo em que rasgaria uma espécie de maldição.