Klopp admite reforços no Liverpool; veja quem pode ser contratado

O chefe dos Reds sugeriu no domingo que "algo pode acontecer" em Anfield antes do final de agosto

Jurgen Klopp deu a entender que o Liverpool vai tentar fazer mais contratações antes que a janela de transferências feche. No entanto, apesar do desejo, o técnico dos Reds insiste que, se não houver mais negócios em Anfield, ele ficará feliz em entrar na nova temporada com o que já tem à sua disposição.

O Liverpool até agora fez apenas uma grande contratação nesta janela, trazendo o zagueiro Ibrahima Konate do RB Leipzig em um acordo de 36 milhões de libras em maio.

O que Klopp disse sobre as transferências?

Falando após o empate em 1 a 1 no amistoso do Liverpool com o Athletic Bilbao, no domingo (8), Klopp foi questionado diretamente se ele estava feliz com sua equipe e com a postura do clube na janela.

"Estou muito feliz com o plantel, mas isso não significa que não estamos olhando para o mercado. Mas, enquanto nada acontecer, estou mais do que feliz com o time que tenho e com os jogadores que tenho", disse.

“Não se pode assinar com um monte de coisas e é isso que temos que usar. Existem outras abordagens, obviamente, e temos influência nisso. Temos um grande plantel e pode acontecer alguma coisa até ao fim da janela de transferências, mas não posso dizer nada sobre isso neste momento.", completou.

Com quem o Liverpool está ligado?

O sentimento entre os torcedores é que um novo meia para substituir Gini Wijnaldum, assim como um atacante que proporcione competição no ataque, seria o ideal.

Uma série de nomes foram associados, embora a maioria tenha sido rejeitada por fontes de Anfield. Saul Niguez, do Atlético de Madrid, por exemplo, não está nos planos, nem o astro italiano Federico Chiesa ou o meio-campista português Renato Sanches.

Jarrod Bowen, do West Ham, tem admiradores no clube, como Florian Neuhaus, do Borussia Moenchengladbach e Yves Bissouma de Brighton.

Ben Davies, por sua vez, pode sair emprestado, com o Sheffield United liderando.