Klopp acredita que o Bayern de Munique seja "mais perigoso do que antes"

Liverpool recebe os bávaros nesta terça-feira (19), no jogo de ida das oitavas de final da Champions League

À véspera de receber o Bayern de Munique pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, Jurgen Klopp se mostrou preocupado apesar de muitos apontarem a sua equipe como a grande favorita para o duelo desta terça-feira (19).

"Com uma enorme equipe de qualidade, você precisa ter o desejo de um recém-chegado combinado com a qualidade de um candidato real. Talvez no início da temporada eles não tenham isso, mas a situação do meu ponto de vista os torna ainda mais perigoso do que antes.", disse.

"Não podemos ter o mesmo alvo que o Bayern porque eles são seis vezes seguidos os campeões, eles querem fazer história com um sétimo. Nossa história seria completamente diferente. Talvez tenhamos alcançado um pouco mais do que as pessoas esperavam até agora, mas ambos estão em uma situação semelhante. É um longo caminho, mas não precisamos pensar no campeonato, apenas na Champions League. Se eu não estivesse envolvido, compraria um ingresso.", completou.

Klopp ainda minimizou o fato de fazer o primeiro jogo das oitavas de final em casa e não vê vantagem.

"Quando duas equipes boas se enfrentam, isso não é decidido em um jogo. Temos dois jogos para jogar e estaremos 100% focados em ambos. É difícil, mas é possível e é tudo o que preciso", concluiu.

Liverpool e Bayern se enfrentam nesta terça-feira (19), em Anfield, às 17h (de Brasília).