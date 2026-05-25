Klaas-Jan Huntelaar fala abertamente sobre sua recuperação ao vivo na TV

Klaas-Jan Huntelaar fez sua primeira aparição pública em muito tempo na noite de segunda-feira. O ex-atacante do Ajax compareceu ao Eredivisie Awards da ESPN, onde entregou o prêmio Johan Cruijff de Talento do Ano ao atacante do Ajax Mika Godts. Na ocasião, Huntelaar também falou abertamente sobre sua recuperação do esgotamento que o mantinha afastado do mundo do futebol desde 2023.

O ex-jogador da seleção nacional deixou o cargo de diretor técnico do Ajax em outubro de 2023 devido a um esgotamento. Desde então, Huntelaar quase não aparecia em público.

Durante a cerimônia, Huntelaar foi calorosamente recebido pela apresentadora Fresia Cousiño Arias. Ela observou que muitos estavam felizes em vê-lo novamente em público e perguntou imediatamente como ele estava. “Estou bem melhor”, respondeu Huntelaar. “Está indo devagar. Isso também se instalou aos poucos, então está saindo aos poucos também. Mas está indo na direção certa.”

Em seguida, o ex-atacante falou sobre o período difícil que deixou para trás. À pergunta de como alguém consegue parar quando o “trem do futebol” não para de avançar, Huntelaar foi claro. “Você precisa parar. Não há outra escolha. Então, você precisa simplesmente deixar tudo para trás, se reconectar consigo mesmo e, então, encontrar novamente o caminho para cima.”

Em casa também não era nada tranquilo, segundo Huntelaar. O ex-atacante é pai de quatro filhos e foi questionado sobre como conseguia encontrar paz com uma família tão agitada. “Muito agitado. Quando deito na cama, ouço eles jogando futebol. A vida simplesmente continua. Não dá para impedir isso”, disse ele com um sorriso.

O próprio Huntelaar ganhou o prêmio de Talento do Ano em 2006 e relembrou aquele momento. “Na verdade, nem me lembro mais quem me entregou o prêmio. Acho que foi o Gertjan Verbeek. Mas sei que, na verdade, eu queria ser o melhor jogador. Ser o Talento do Ano foi legal, mas é claro que a gente quer ser o melhor jogador. Acho que todo jogador tem esse sonho.”

Em seguida, Huntelaar anunciou o vencedor desta temporada. “O vencedor do Prêmio Johan Cruijff de Talento do Ano da temporada 2025/26 é Mika Godts”, declarou ele sob aplausos estrondosos. O atacante belga teve uma excelente temporada individual no Ajax e recebeu o prêmio das mãos do homem que, há alguns anos, ajudou a trazê-lo para Amsterdã.

Huntelaar contou que viu Godts jogar pela primeira vez em imagens de vídeo. “A primeira vez que o vi jogar foi em imagens do Wyscout. O rendimento poderia ter sido um pouco melhor, mas o drible foi fantástico desde o início.”

Godts, por sua vez, admitiu que não precisou de muito tempo para pensar quando Huntelaar o abordou em nome do Ajax. “Foi muito legal. Claro que eu conhecia o Klaas pelas imagens. A maneira como ele me convenceu a vir para o Ajax foi linda. Não hesitei por muito tempo.”