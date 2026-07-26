Kjell Scherpen faz transferência para a Premier League por, no mínimo, 10 milhões de euros

Kjell Scherpen vai jogar na Premier League, avança o Algemeen Dagblad na manhã deste domingo. O guarda-redes, de 26 anos, troca o Union Saint-Gilloise pelo promovido Ipswich Town. O clube inglês vai pagar dez milhões de euros aos belgas, que ainda podem receber mais três milhões em bónus.

Scherpen fez uma excelente temporada na Bélgica e venceu com o Union tanto a Croky Cup como a Luva de Ouro para o guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos.

No fim de maio, o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano já tinha noticiado que começava a surgir um interesse sério. Clubes de Itália, Alemanha e, portanto, também de Inglaterra mostraram interesse no guardião.

O neerlandês de 2,06 metros foi contratado no verão de 2021 pelo Brighton & Hove Albion ao Ajax por cinco milhões de euros. No entanto, a afirmação em Inglaterra não aconteceu de imediato.

Depois de empréstimos ao KV Oostende, Vitesse e Sturm Graz, Scherpen transferiu-se em definitivo no verão de 2025 para o Union, por cerca de dois milhões de euros. Aí assinou até meados de 2028.

Após 43 jogos, 21 dos quais sem sofrer golos, Scherpen regressa a Inglaterra. Ainda assim, o jogador de Emmen terá primeiro de passar nos exames médicos antes de assinar por quatro anos com os The Tractor Boys.

O Ipswich também já se reforçou com Kayne van Oevelen, que chegou do FC Volendam. Van Oevelen e Scherpen vão disputar a concorrência sobretudo com Christian Walton (30), no ano passado a clara primeira escolha do Ipswich.