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Wessel Antes

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Kingsley Ehizibue reaparece na Holanda após aventuras na Bundesliga e na Serie A

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K. Ehizibue

Kingsley Ehizibue está temporariamente de volta ao PEC Zwolle. O lateral de 31 anos treina com a principal equipe sub-21 para manter a forma física.

O PEC já deixa claro no comunicado que um retorno definitivo provavelmente não vai acontecer. “Kingsley Ehizibue pediu ao PEC Zwolle para poder treinar com o PEC Zwolle O21 no próximo período, enquanto aguarda um novo clube.”

“Naturalmente, o PEC Zwolle oferece essa possibilidade a Kingsley”, diz a publicação no X. Ehizibue foi formado pelos Blauwvingers e acabou disputando nada menos que 135 partidas oficiais pela equipe principal.

Depois disso, veio uma transferência milionária para a Alemanha, seu país de nascimento, onde jogou por três temporadas no 1. FC Köln.

Nos últimos quatro anos, Ehizibue esteve sob contrato com a Udinese. A expectativa é de que ele assine com algum clube no exterior nesta temporada.

Assim, Ehizibue ainda foi ligado neste mês ao Valencia. Essa seria a terceira grande liga de sua carreira.

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