Avaí/Kindermann x Real Brasília ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

A partida será disputada neste domingo (26), no Carlos Alberto Costa Neves; veja como acompanhar em tempo real

Avaí/Kindermann e Real Brasília se enfrentam neste domingo (26), às 15h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, na estreia do Campeonato Brasileiro feminino da Série A em 2023. O duelo poderá ser acompanhado em tempo real na GOAL.

Em toda a história, este será o quarto duelo das equipes. O Real Brasília, porém, venceu todas as três partidas já disputadas. Curiosamente, o último embate aconteceu no dia 4 de fevereiro, quando os times se enfrentaram pela primeira fase da Supercopa do Brasil feminina.

Prováveis escalações

Avaí/Kindermann: Renata Ferreira; Raquel, Dani Venturini, Siméia, Tayane; Kaila, Luciene Balão, Thaynara Oliveira; Kamila, Annaysa e Thai.

Real Brasília: Dida; Laine, Rafa Soares, Isabela Mello, Carol Gomes; Sassá, Karla Alves, Gaby Soares; Nenê, Dani Silva e Marcela Guedes.

Desfalques

Avaí/Kindermann

Rafa Marques, suspensa, está fora da partida.

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Quando é?