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A situação de Jamal Musiala no Bayern de Munique está tomando proporções fora do comum. O meia-atacante alemão, que nesta temporada teve vários períodos de ausência devido a uma condição neurológica que o afeta, voltou a ficar à disposição, mas há dúvidas sobre se algum dia retornará ao mais alto nível.

Dirigentes do clube bávaro falaram sobre o assunto publicamente. Primeiro, o presidente honorário Uli Hoeness: "Agora ele continua recebendo o dinheiro. Mas imaginem se o Bayern questionasse seu contrato, dizendo que o que ele pode oferecer hoje já não corresponde ao que foi previsto no acordo".

Depois, Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho diretor: "É preciso conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com a agência, porque esses valores, lamento dizer, não são mais sustentáveis. O que sabemos, infelizmente, indica que ele não voltará ao nível de antes, aquele que mostrou tantas vezes neste estádio. Todos temos interesse em vê-lo voltar, idealmente na melhor condição possível. Mas o que acontece se não for assim? Ainda precisamos pensar nas finanças".

Musiala tem contrato de 25 milhões por ano, um valor que, de fato, se não for acompanhado por atuações à altura, pesa muito nas contas de um clube. Mas declarações como essas causaram repercussão e diversas polêmicas na Alemanha sobre a conveniência de falar publicamente de dinheiro e saúde.

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Entre os que criticaram abertamente a postura do Bayern de Munique está Joshua Kimmich, o próprio capitão do clube: "O que não entendo é a forma como tudo isso é comunicado publicamente. Isso nunca deve acontecer às custas de um jogador. É claro que o clube é maior do que nós, os jogadores, mas não é maior do que o ser humano. Isso é absolutamente inaceitável e não é digno do Bayern de Munique. Quando se trata do desempenho dos jogadores, as críticas são legítimas e temos de aceitá-las. Faz parte da profissão. Mas aqui se tratava de outra questão, que deveria ter sido resolvida internamente, não publicamente".