Kimmich recusou vacina, pegou Covid-19 e agora desfalca Bayern por problema pulmonar

O Bayern de Munique informou nesta quinta-feira (9), que o meia Joshua Kimmich precisará ficar fora dos gramados devidos a problemas pulmonares até o fim do ano após se recuperar da Covid-19.

O meia alemão, que decidiu não se vacinar contra o novo coronavírus, já completou sua quarentena necessária. Porém, o meia afirmou, para o site oficial do clube, que precisará tratar "pequenas infiltrações" em seus pulmões.

"Estou feliz que meu auto-isolamento causado pelo coronavírus tenha terminado. Estou muito bem, mas ainda não posso treinar totalmente devido a pequenas infiltrações em meus pulmões."

"Portanto, farei alguns treinamentos de reabilitação e mal posso esperar para estar totalmente de volta à ação em janeiro", disse Kimmich,

Kimmich havia testado positivo para o novo coronavírus em 24 de novembro. Desde então, o meia cumpriu quarentena e se recuperou do vírus.

ℹ️ O #FCBayern não contará com Joshua #Kimmich na escalação até o final do ano. pic.twitter.com/BLggKJ7Xi0 — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) December 9, 2021

Porém, Kimmich entrou nos holofotes nos últimos meses. Isto porque, após uma entrevista, o jogador revelou que decidiu não se vacinar contra a Covid-19. O alemão afirmou que não existia estudos suficientes de longo prazo sobre os efeitos dos imunizantes e, por isso, decidiu não se vacinar.

"Sim, não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas sobre estudos de longo prazo. Cumpro todas as medidas de segurança, não sou negacionista da Covid-19 ou antivacina. Existem algumas pessoas que têm dúvidas e elas têm as suas razões", disse Kimmich em outubro.

Além dele, foi revelado que outros jogadores do Bayern de Munique, da Alemanha, se recusaram a tomar o imunizante contra a Covid-19. Após isso, o Bayern informou que, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Choupo- Moting e Mickael Cuisance, tiveram seus salários reduzidos.

Até o fim do ano, o Bayern terá apenas três duelos pela Bundesliga, diante do Mainz, Stuttgart e o Wolfsburg. Vale lembrar que o time está confirmado no mata-mata da Liga dos Campeões, que começa apenas em 2022.