O Bayern de Munique não vacilou na Bundesliga na tarde de sábado. O maior campeão da competição venceu o FSV Mainz 05 por 2 a 1, com gols de Joshua Kimmich e Lennart Karl. Harry Kane não marcou, mas foi decisivo com duas assistências. Líder, o Bayern agora está empatado em pontos com o Borussia Dortmund, que venceu o SV Elversberg em casa no mesmo horário.
Com as ausências dos lesionados Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Luis Díaz, entre outros, o ataque do time bávaro foi formado por Kane, Michael Olise, Nathaniel Brown e o jovem talento Karl. O atacante da seleção do Suriname Sheraldo Becker compôs o ataque do Mainz ao lado de Ransford-Yeboah Königsdörffer.
A partida foi especial para Manuel Neuer. Aos 40 anos e 225 dias, o goleiro se tornou o jogador mais velho do Bayern na história da Bundesliga. Ele superou o recorde de Bernd Dreher, que detinha a marca (40 dias e 195 dias) desde 2006.
O Bayern foi superior no início e abriu o placar após 15 minutos. Kane teve bastante espaço fora da área e tocou para Kimmich, que vinha avançando. O chute forte e alto do meio-campista foi indefensável para o goleiro do Mainz, Robin Zentner.
Fora uma cabeçada de Königsdörffer, o Mainz criou pouco, enquanto o Bayern pressionava. Kane viu seu chute de fora da área passar um metro acima do gol. Pouco depois, teve uma chance ainda melhor. Após um passe em profundidade de Karl, o vencedor da Bola de Ouro não conseguiu encobrir Zentner com uma cavadinha.
Isso pareceu que custaria caro ao Bayern quando Lee Jae-sung pensou ter marcado o empate. Neuer errou completamente ao tentar interceptar um cruzamento e, no lance, também machucou o pé. A má notícia foi que precisou ser substituído por Jonas Urbig; a boa foi que o gol acabou anulado por impedimento com interferência na jogada.
No início do segundo tempo, o Bayern ampliou a vantagem. Kane não conseguiu finalizar no gol, mas a bola voltou aos seus pés, e ele encontrou Karl livre. O jovem só teve o trabalho de empurrar para a rede: 0 a 2. Depois disso, o Mainz pouco conseguiu fazer. O gol de Phillip Tietz, aos 93 minutos, que deixou o placar em 1 a 2, veio tarde demais para uma virada.