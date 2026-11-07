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Joshua KimmichGetty
Jonathan van Haaster
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Kimmich e Karl garantem três pontos ao Bayern de Munique em Mainz em tarde atípica para Neuer

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Tradição Esportiva
Globoplay

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O Bayern de Munique não vacilou na Bundesliga na tarde de sábado. O maior campeão da competição venceu o FSV Mainz 05 por 2 a 1, com gols de Joshua Kimmich e Lennart Karl. Harry Kane não marcou, mas foi decisivo com duas assistências. Líder, o Bayern agora está empatado em pontos com o Borussia Dortmund, que venceu o SV Elversberg em casa no mesmo horário.

Com as ausências dos lesionados Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Luis Díaz, entre outros, o ataque do time bávaro foi formado por Kane, Michael Olise, Nathaniel Brown e o jovem talento Karl. O atacante da seleção do Suriname Sheraldo Becker compôs o ataque do Mainz ao lado de Ransford-Yeboah Königsdörffer.

A partida foi especial para Manuel Neuer. Aos 40 anos e 225 dias, o goleiro se tornou o jogador mais velho do Bayern na história da Bundesliga. Ele superou o recorde de Bernd Dreher, que detinha a marca (40 dias e 195 dias) desde 2006.

O Bayern foi superior no início e abriu o placar após 15 minutos. Kane teve bastante espaço fora da área e tocou para Kimmich, que vinha avançando. O chute forte e alto do meio-campista foi indefensável para o goleiro do Mainz, Robin Zentner.

Próximas partidas
FCB

FCB

Bundesliga

20 de nov. de 2026

KOE

KOE

FCA

FCA

Bundesliga

22 de nov. de 2026

M05

M05

Fora uma cabeçada de Königsdörffer, o Mainz criou pouco, enquanto o Bayern pressionava. Kane viu seu chute de fora da área passar um metro acima do gol. Pouco depois, teve uma chance ainda melhor. Após um passe em profundidade de Karl, o vencedor da Bola de Ouro não conseguiu encobrir Zentner com uma cavadinha.

Isso pareceu que custaria caro ao Bayern quando Lee Jae-sung pensou ter marcado o empate. Neuer errou completamente ao tentar interceptar um cruzamento e, no lance, também machucou o pé. A má notícia foi que precisou ser substituído por Jonas Urbig; a boa foi que o gol acabou anulado por impedimento com interferência na jogada.

No início do segundo tempo, o Bayern ampliou a vantagem. Kane não conseguiu finalizar no gol, mas a bola voltou aos seus pés, e ele encontrou Karl livre. O jovem só teve o trabalho de empurrar para a rede: 0 a 2. Depois disso, o Mainz pouco conseguiu fazer. O gol de Phillip Tietz, aos 93 minutos, que deixou o placar em 1 a 2, veio tarde demais para uma virada.

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