Kimi Antonelli sai na frente: favorito ao título mundial conquista a pole position em Austin

O italiano de 20 anos fez a volta mais rápida na classificação em Austin, no Texas, com o tempo de 1min34s035, e largará da pole position pela sétima vez neste ano. Na 18ª etapa do Mundial na temporada (21h, horário da Europa Central), Antonelli terá sua primeira chance de conquistar o título. "Isso é muito bom!", disse Antonelli pelo rádio aos boxes.

Antonelli superou por pouco menos de dois décimos de segundo Max Verstappen, que vinha em boa fase após vencer as duas corridas anteriores, na Malásia e em Singapura. O companheiro de Verstappen na Red Bull, Isack Hadjar, ficou em terceiro.

A classificação foi decepcionante para a Ferrari. Depois de bons desempenhos nos treinos, Charles Leclerc ficou apenas em quarto, à frente de Lewis Hamilton, recordista de títulos mundiais. George Russell decepcionou no outro Mercedes e terminou em sexto.

Mercedes começou mal o fim de semana

A Audi mostrou bom trabalho em equipe. Como Gabriel Bortoleto terá de largar do fim do grid no domingo por causa de uma punição relacionada ao motor, o brasileiro deu vácuo ao companheiro de equipe alemão Nico Hülkenberg. Mesmo assim, Hülkenberg conseguiu apenas o 11º lugar no grid.

A Mercedes chegou à classificação após treinos de desempenho irregular. "Temos uma ou duas curvas que arruínam a volta inteira para nós", havia dito à Sky o chefe de automobilismo da Mercedes, Toto Wolff. Depois de superaquecer, o pneu já não se recuperaria no último setor. A equipe também não havia conseguido acertar o ajuste da asa dianteira.

No Q3, porém, nada disso se notou. Antonelli logo registrou o melhor tempo provisório e estabeleceu uma marca difícil de bater na disputa pela pole position. Os adversários não conseguiram acompanhá-lo nas últimas tentativas.

Como Kimi Antonelli pode se tornar campeão mundial já em Austin?

Antonelli (340 pontos) pode se tornar o campeão mundial mais jovem da história na 18ª corrida da temporada. Russell, seu perseguidor mais próximo, está 102 pontos atrás, enquanto Hamilton tem uma desvantagem de 111 pontos. A seis corridas do fim da temporada, ainda há no máximo 150 pontos em disputa.Para conquistar o título antecipadamente, Antonelli precisa vencer a corrida no domingo; ao mesmo tempo, Russell não pode terminar acima do nono lugar, nem Hamilton acima do quinto.