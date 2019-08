Kik Pierie - A nova jovem estrela do Ajax que já segue os passos de De Ligt

Jovem de 19 anos chegou a Amsterdam nesse verão europeu e já jogou 60 partidas na Eredivisie

Ser escolhido para substituir o capitão do clube que deixou o clube normalmente é uma tarefa difícil para qualquer jogador. Mas quando o dito capitão foi o homem que ajudou a levar o seu novo clube às semifinais da e é visto como um dos principais zagueiros do planeta, a missão fica ainda mais complicada.

Mas essa é a missão que Kik Pierie deve realizar após ser escolhido para seguir os passos de Matthijs De Ligt nessa temporada. Contratado junto ao Heerenveen antes da começo da temporada 2018/19, o jovem de 19 anos espera conseguir fazer jus à expectativa e se tornar uma das principais figuras do campeão holandês.

Quase um veterano com 66 jogos oficiais em sua carreira, o bateu o na disputa de 5 milhões de euros para levar Pierie à Johan Cruyff Arena, pois já era claro que De Ligt deixaria o clube após o fim da temporada.

Embora os zagueiros Edson Alvarez e Lisandro Martinez também tenham chegado e o jogador da base Perr Schuurs tenha ido bem na pré-temporada, a chegada de Pierie significa que existirá uma competição genuína entre quatro candidatos ao posto. O time de Erik Ten Hag estreia no sábado contra o Vitesse.

O diretor esportivo, Marc Overmars quer que o Ajax não perca seu "espírito holandês". A contratação de Pierie após a saída de De Jong e De Ligt mostra exatamente essa preocupação. Dito isso, é preciso deixar claro que o jovem pode acabar jogando por outro país que não é a .

Embora ele tenha jogado no sub-19 da Holanda - que também pode jogar como lateral-esquerdo - tem um passaporte estadunidense e nasceu em Boston. Ele já foi procurado pelas autoridades dos para ver se ele estaria disposto a trocar de nacionalidade.

"A cultura dos esportes estadunidenses e a mentalidade me chamam, mas por outro lado eu sou um holandês orgulhoso", disse o jogador ao Leeuwarder Courant quando perguntado se ele representaria seu país natal.

"Eu realmente acho que o céu é o limite. Eu quero estar no time principal o mais rápido possível. Não será fácil, mas eu não vim para jogar pelo Jong Ajax por muitos anos", disse o atleta ao NOS.

Vindo de um jogador que aos 11 anos de idade previu que um dia jogaria pelo Ajax antes de se juntar ao e seria um eufemismo descrever Pierie como um indivíduo extremamente confiante.

Mais artigos abaixo

Essa autoconfiança ficou visível para todos quando, aos 16 anos, ele fez sua estréia em uma partida decisiva contra o Utrecht, treinado, ironicamente, por Ten Hag na época, e foi encarregado de marcar Sebastien Haller - um jogador que há dois anos assinou com o em um contrato recorde de 40 milhões de libras.

O Heerenveen foi derrotado, mas Pierie passou voando e no começo da temporada seguinte foi titular, deixando de jogar apenas três dos jogos de seu clube.



"Fui jogado aos leões ainda jovem e isso me tornou independente", lembra ele. "Eu senti que deveria jogar nesse nível, então tudo correu bem".

Como tal, substituir De Ligt não deve assustar um jogador que terá enfrentado a maioria dos atacantes que ele enfrenta no país durante a campanha. Se ele pode dar um passo à frente, como Ten Hag parece fazer o impossível e repetir seu heroísmo na Europa é a grande questão em torno do adolescente, mas todos os sinais são de que ele não se intimidará com a tarefa.