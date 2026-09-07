Kieft viu jogador do Ajax mudar completamente contra o PSV: "Normalmente, ele não faria mal nem a uma mosca!"

Wim Kieft e René van der Gijp caíram na risada no KieftJansenEgmondGijp com a confusão que surgiu durante Ajax x PSV após a entrada dura de Ruben van Bommel em Aaron Bouwman. Principalmente a atuação de Davy Klaassen faz os analistas rirem.

Van Bommel pareceu sair no lucro com um cartão amarelo, já que Bouwman está fora de ação por algumas semanas. Havia muita revolta no lado do Ajax logo após a falta do atacante do PSV e também alguns minutos depois.

O árbitro Sander van der Eijk distribuiu diversos cartões amarelos no segundo tempo do clássico em Amsterdã. Klaassen, substituído aos 54 minutos, levou amarelo por sua participação na confusão, assim como, entre outros, Ivan Perisic, Steven Berghuis e Lutsharel Geertruida.

"Todos aqueles jogadores do Ajax invadindo o campo depois daquela falta do Van Bommel. O Klaassen também entra totalmente na onda. Mas ele nunca matou uma mosca. É um garoto bonzinho demais. Mas parecia um pouco temperamento argentino", ri Kieft sobre o capitão do Ajax, geralmente mais controlado.

Van der Gijp também tira um pouco sarro de Klaassen. "Me segura! Me segura!", descreve o analista de Dordrecht o comportamento do capitão do Ajax, com certo cinismo.

O PSV acabou vencendo por 3 a 1 fora de casa contra o Ajax. Uma semana antes, o FC Utrecht havia sido atropelado e derrotado por 6 a 1. Apesar disso, segundo Kieft, ainda é cedo demais para rotular o time de Eindhoven como campeão.

"O PSV ainda não é campeão, mas joga direitinho. Eu me diverti bastante, de qualquer forma. O jogo também foi legal porque foi tão ruim. Aí saem muitos gols. E o Ajax também foi bem direitinho", concluiu Kieft.