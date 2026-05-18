Wim Kieft volta a abordar, no programa KieftJansenEgmondGijp, a situação de Raheem Sterling no Feyenoord. O analista de Haarlem realmente não entende por que o técnico Robin van Persie está utilizando o ponta dessa maneira.

“Esse Robin van Persie me parece um ótimo rapaz. E ele certamente teve boas intenções com o Sterling. Mas quando leio esta semana que ele quer colocar o Sterling para jogar, porque ele está começando a ficar melhor e mais forte”, Kief inicia sua análise sobre o tão comentado ponta do Feyenoord.

Para acrescentar imediatamente e com muita irritação: “E aí você tem que, caramba, como jogador com 88 partidas pela seleção, jogar sua última partida na Holanda contra o PEC Zwolle. Eu teria dito mesmo: rapazes, isso eu não vou fazer.” Sterling, aliás, chegou a 82 partidas pela seleção inglesa.

O apresentador Michel van Egmond observa que Sterling ainda foi substituído por Van Persie em Zwolle. O time de Roterdã acabou vencendo o PEC graças a dois gols de Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp faz uma comparação com um compatriota de Sterling que já se aposentou. “Por acaso, vi dois ou três gols de Theo Walcott. Eles apareceram por acaso. Ele foi direto para o zagueiro e chutou a bola por ele. Aí, não dá mais para alcançá-lo.”

“Mas se ele perder 20 a 30 por cento disso, está acabado. Sterling também tinha isso. Tudo baseado na velocidade”, analisa Van der Gijp a principal qualidade do ponta, de quem ainda não se sabe se jogará no Feyenoord na próxima temporada.

“O que levou o próprio Sterling a fazer isso?”, pergunta em voz alta Rob Jansen, seu companheiro de mesa. “Porque ele foi um jogador de ponta, e não um garotinho. Quem diabos disse: vamos fazer isso.”

Por fim, Kieft tenta encontrar uma explicação para a chegada de Sterling ao Feyenoord. “Talvez Van Persie tenha dito: ‘Você quer me ajudar?’ Talvez eles se conhecessem bem. Também não sei, Rob. Não faço ideia. Ele teria sido melhor ir para o Girona, mas eles não o queriam.”