Kieft ouve o nome de Mourinho ser mencionado e imediatamente faz um julgamento severo

José Mourinho é associado pelo jornal português *Record* a um possível retorno ao Real Madrid. O presidente Florentino Pérez quer trazer um novo fôlego ao gigante espanhol e, segundo consta, estaria de olho no técnico que já esteve no comando do clube madrilenho entre 2010 e 2013.
Wim Kieft fica sabendo na segunda-feira, no programa KieftJansenEgmondGijp, que Mourinho, atualmente no Benfica, está na lista do Real Madrid. O ex-atacante consideraria essa uma escolha incompreensível do Real Madrid.
“Não se deve mais querer isso, cara”, Kieft deixa bem claro no podcast. “Ele já foi técnico do Real Madrid uma vez. Foi no ano em que o Pepe foi definitivamente declarado louco.”
Kieft não vê Mourinho acrescentando nada ao Real Madrid. “Ele não é um inovador. É tudo a mesma coisa. O melhor já se foi há muito tempo, sabe. Prefiro ver o Klopp lá.”
“Acho que Mourinho, no início da carreira no Real Madrid e na Inter, com Sneijder e Eto’o, era um técnico incrível. As coisas deram errado quando ele começou a se autodenominar ‘The Special One’”, assim também Van der Gijp faz uma avaliação negativa do técnico português. “Ele achava que era o fator decisivo. É claro que isso não é verdade.”
“As coisas deram errado quando ele chegou ao Madrid. Era um time fantástico. Mas também havia o FC Barcelona com Xavi, Messi, Iniesta, Busquets. Nunca dava para vencer contra eles. Com todo o respeito pelo pobre homem que faleceu”, diz Kieft, referindo-se a Tito Vilanova, o ex-técnico do Barcelona que faleceu em 2014 em consequência de um câncer. “E foi aí que as coisas deram errado.”
Mourinho também trabalhou no passado em clubes como Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur e AS Roma. O técnico de 63 anos tem contrato com o Benfica até meados de 2027.