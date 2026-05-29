Kieft não tem a menor dúvida sobre quem é o atacante ideal da seleção holandesa na Copa do Mundo

O fato de Memphis Depay ter jogado 45 minutos pelo Corinthians não significa muito para os analistas da KieftJansenEgmondGijp. Donyell Malen é o atacante ideal para esta seleção holandesa, segundo a conclusão pouco antes do início da Copa do Mundo.

“O Malen está em ótima forma. Não faz sentido”, afirma René van der Gijp, que não acha que Memphis deva começar como atacante na Copa do Mundo. “É preciso simplesmente começar com o Malen”, concorda Kieft com seu colega de mesa.

“Assim, Ronald Koeman também vai deixar o Memphis mais motivado. Porque ele vai pensar: tenho que dar tudo de mim. Se ele conseguir. Acho que o Koeman vai começar assim, pelo que imagino”, Kieft espera que Malen seja a escolha preferida na Copa do Mundo, que para a Holanda começa em 14 de junho com uma partida da fase de grupos contra o Japão.

“E se Malen se sair bem, Memphis não vai mais ter chance. Mas talvez ele receba um sinal de: agora tem um outro, que é tão bom quanto”, afirma Kieft, que acha que a forma atual é mais importante do que resultados e desempenhos do passado.

“Malen ainda precisa provar isso, é claro. Porque acho que estamos todos muito otimistas. Mas acho que funcionaria muito bem”, diz ele, otimista em relação ao atacante que causou grande impressão na segunda metade da temporada pelo AS Roma.

Van der Gijp entende as escolhas de Koeman na sua seleção definitiva para a Copa do Mundo. “Kees Smit e Mats Wieffer. Deixa pra lá, cara. Não é nada disso. E Wout Weghorst, deixa ele entrar dois minutos antes do fim. Deixa pra lá.”

Kieft entende que Weghorst foi convocado como trunfo. “É claro que você o leva. Então, é compreensível.”