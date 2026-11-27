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Wim Kieft está longe de se impressionar com Marcos Leonardo no Ajax até agora. Em sua coluna para o De Telegraaf , o ex-atacante afirma que esperava mais da contratação recorde do brasileiro e considera exagerados os elogios do técnico Míchel Sánchez após a partida contra o FC Thun.

O Ajax fez, na noite de quinta-feira, um excelente último teste antes do clássico contra o Feyenoord. Na Johan Cruijff ArenA, o time de Amsterdã venceu o FC Thun por 4 a 0 e conquistou sua terceira vitória consecutiva na Conference League.

Leonardo marcou o segundo gol do Ajax contra os suíços. O brasileiro, que havia furado a bola em boa posição mais cedo na partida, só precisou empurrá-la para a rede após passe de Abdellah Ouazane.

Sánchez elogiou bastante a atuação do atacante após o jogo. “Acho que todos viram: ele fez uma grande partida. Estou muito satisfeito com ele, muito satisfeito com todos os jogadores.”

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“Acho que ele fez uma excelente partida em relação ao que pedimos a ele”, continuou o treinador espanhol. “Defender bem o lado do campo, dar profundidade ao nosso jogo para abrir mais espaço pelo meio.”

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Kieft discorda e, antes do clássico, volta sua atenção para as duas contratações recordes apresentadas por Feyenoord e Ajax no último verão. O clube de Roterdã pagou quase dez milhões de euros por Nacho Ferri, enquanto o de Amsterdã desembolsou quase vinte milhões de euros por Leonardo.

“O espanhol de 22 anos teve uma boa fase por algum tempo em Roterdã. Quando o Feyenoord caiu de rendimento, ele não conseguiu escapar da má fase. Ferri, portanto, depende muito do que acontece ao seu redor”, afirmou Kieft, que considera que a pressão no domingo recai principalmente sobre o Feyenoord.

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Segundo Kieft, Leonardo também depende muito dos companheiros, embora o brasileiro, diferentemente de Ferri, ainda não tenha vivido uma boa fase em seu novo clube. “Contra o FC Thun, ele foi razoavelmente bem nas tabelas, mas não tem qualidades individuais especiais.”

“Ele não é muito rápido, não tem uma arrancada de verdade, não é excepcionalmente habilidoso, não é um finalizador frio e também não é uma referência forte para o time no ataque”, enumerou Kieft ao apontar as limitações do atacante do Ajax. “De um brasileiro de 20 milhões de euros, você espera mais. Talvez não um novo Romario ou Ronaldo, mas alguém que chegue pronto para jogar pelo Ajax.”

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Kieft acredita que Leonardo certamente marcará seus gols na Eredivisie e na Conference League, mas não entende o entusiasmo de Sánchez com o atacante. “Como no gol em que só precisou empurrar a bola para a rede contra os suíços. Elogiá-lo tanto depois disso, como fez o técnico Michel Sanchez, é exagero.”