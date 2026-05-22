Kieft não entende nada da euforia em torno do possível atacante da seleção holandesa na Copa do Mundo

No podcast KieftJansenEgmondGijp, Rob Jansen se mostra entusiasmado com Brian Brobbey. Wim Kieft concorda que o atacante do Sunderland traz qualidades específicas para a seleção holandesa, mas também aponta um ponto negativo na preparação para a Copa do Mundo.

“Sempre fui fã do Brobbey. Mas não é nada de tão especial assim, né?”, diz Kieft, sem entender muito bem a euforia em torno do ex-jogador do Ajax. A imprensa holandesa agora está dizendo: ‘o Brobbey é incrível, isso e aquilo’. Ele marcou cinco ou seis gols pelo Sunderland.” Brobbey marcou oito gols nesta temporada em todas as competições pelo clube inglês.

Jansen discorda das críticas duras de Kieft ao atacante. “Brobbey tem algo especial. E isso é importante para a seleção holandesa. Ele traz algo com uma força gigantesca. Em um torneio difícil como a Copa do Mundo, esse garoto vai ser realmente valioso para a seleção.”

“Se ele é o melhor atacante? Não temos tantos atacantes assim na seleção holandesa. Mas teremos sim um jogador cheio de força no ataque”, acrescenta o conhecido agente à sua análise sobre Brobbey, que já disputou dez partidas pela Oranje.

“Essa é uma grande qualidade do Brobbey. Isso também se destacou no campeonato holandês”, reconhece Kieft, referindo-se às qualidades físicas de Brobbey. “Mas o Depay é igualmente forte. Só que o Depay tem a jogada individual que o Brobbey não tem.”

Por outro lado, Kieft está preocupado com o fato de Memphis não estar em forma. “A Copa do Mundo começa daqui a três semanas. E ele não joga uma partida desde o último jogo pela seleção. Mais um problema. São sempre essas decisões que você tem que tomar: levá-lo ou não.”

O técnico Ronald Koeman anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo no dia 27 de maio. Memphis saberá então se pode se preparar para mais uma fase final vestindo a camisa da seleção holandesa.