Wim Kieft fez duras críticas a Marcos Leonardo na noite de quinta-feira, durante o intervalo do confronto entre Ajax e Atalanta pela Liga Conferência. O atacante brasileiro, contratado do Al-Hilal no verão passado por pouco menos de 20 milhões de euros, não impressionou o ex-jogador da seleção holandesa. "Parece que ele está carregando um saco de batatas nas costas", avaliou Kieft à Ziggo Sport.

O Ajax foi para o intervalo com o placar em 0 a 0 na Johan Cruyff Arena, apesar de ter sido consideravelmente superior aos italianos. A equipe de Amsterdã criou várias oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Marco Carnesecchi. O que mais incomodou Kieft foi a falta de jogadas em profundidade no ataque, e Marcos Leonardo virou alvo de suas críticas.

"Prestei muita atenção no Leonardo, mas parece que ele está carregando um saco de batatas nas costas", começou Kieft. "Quero dizer, ele tem muita dificuldade para correr e oferece muito pouco perigo." O ex-atacante, que passou por Ajax e PSV, entre outros clubes, viu o brasileiro criar poucas ameaças ao gol da Atalanta.

Depois de pouco mais de meia hora de jogo, Marcos Leonardo teve uma excelente chance de colocar o Ajax à frente. Lucas Rosa serviu o compatriota, mas o atacante finalizou sem convicção, e a bola passou cerca de um metro ao lado do gol. "Acho que, nessa bola, ele também não acertou bem o chute", disse Kieft enquanto eram exibidas as imagens da chance desperdiçada.

O comentarista, porém, não viu apenas pontos negativos na atuação do Ajax. "Eles tiveram muita posse de bola em vários momentos. O jogo só ficava mais imprevisível quando a Atalanta não conseguia fazer bem a transição. Aí dava para trocar passes entre as linhas", analisou Kieft, que também viu Julian Brandt e Jorthy Mokio levarem perigo em alguns momentos. "Eles são superiores e estão jogando melhor, mas isso não se traduz em muitas chances claras."

Ronald de Boer concordou em grande parte com as críticas de Kieft, embora tenha avaliado de forma mais positiva o jogo do Ajax. O ex-jogador da seleção holandesa destacou que Davy Klaassen soube aproveitar o espaço criado pela atenção que Lucas Rosa atraía. "No geral, o jogo até parece bom. Acho que eles tiveram umas três boas chances. Precisavam converter uma delas, e acho que foi isso que faltou", afirmou De Boer.

De Boer também questionou a falta de velocidade no ataque. "Como o Wim disse, você precisava conseguir, por exemplo, lançar o Leonardo em profundidade. Mas ele também não é dos mais rápidos", observou. Para De Boer, o Ajax fazia uma boa partida, embora ele tenha alertado para a velocidade da Atalanta nas transições.