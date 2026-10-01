Wim Kieft e Rafael van der Vaart fazem críticas à atuação de Quinten Timber contra a Grécia. O meio-campista recebeu novamente uma vaga entre os titulares da seleção holandesa na noite de quinta-feira, mas, depois de um primeiro tempo complicado, acabou substituído já no intervalo.

Timber começou em Tessalônica sua segunda partida como titular pela seleção holandesa. A Holanda fez um primeiro tempo dramático e foi para o vestiário com desvantagem de 2 a 0, após o que o técnico Xavi decidiu deixar, entre outros, o meio-campista por lá.

Após a partida, a atuação do meio-campista é discutida no estúdio da NOS. O apresentador Sjoerd van Ramshorst pergunta a Kieft qual é sua avaliação sobre Timber, e o ex-atacante deixa pouca margem para dúvidas. “Inquieto. Eu vejo as qualidades, mas é tudo muito agitado. Sempre fica caótico.”

Segundo Kieft, o problema não está nas capacidades técnicas de Timber. “Isso não tem nada a ver com qualidade futebolística, mas simplesmente falta uma certa calma e simplicidade no jogo dele. Muitas vezes ele quer demais e, em si, não é vergonha querer demais.”

Van Ramshorst pergunta se Timber conseguiria desaprender essa parte do seu jogo com facilidade. “Eu duvido um pouco disso, porque já vejo isso nele há alguns anos”, disse Kieft.

Van der Vaart, que anteriormente havia se manifestado de forma muito positiva sobre Timber, também vê que o meio-campista neste momento fica entre diferentes funções. “Eu sempre fui um enorme fã dele quando jogava no Feyenoord, mas ele precisa se concentrar em uma coisa. Se você quer ser uma espécie de camisa 10 ou 8, talvez ele não seja exatamente bom o suficiente para isso.”

Segundo Van der Vaart, por isso há uma escolha clara na mesa para Timber. “Para simplesmente dizer: ‘Eu sou um volante’, talvez ele se ache bom demais para isso. Ele fica um pouco no meio do caminho. Como jogador, você precisa fazer uma escolha.”

Van der Vaart tem um conselho claro para Timber: “Acho que a melhor escolha é: vou tomar essa bola e entregá-la aos caras que realmente conseguem dar esse passe. Aí ele pode realmente se tornar um jogador excelente.”