Kian Fitz-Jim marca seu primeiro gol pelo Torino; imprensa italiana destaca seu ponto forte

A imprensa italiana se rendeu a Kian Fitz-Jim na noite de sexta-feira. O meio-campista marcou seu primeiro gol pelo Torino, clube que o contratou do Ajax no último verão por três milhões de euros.

O Torino venceu o Monza por 3 a 2 na noite de sexta-feira. Fitz-Jim abriu o placar. Ele recebeu a bola na área e chutou com o pé esquerdo, seu lado menos forte, no canto inferior.

Com a vitória por 3 a 2, o Torino agora ocupa a sétima posição na Serie A. A imprensa local elogiou a atuação de Fitz-Jim contra o Monza.

"Não foi uma partida perfeita: ele foi pouco acionado na primeira parte e, às vezes, esteve ausente. No gol, girou e finalizou bem. Assim, colocou o Torino à frente no placar", avaliou o veículo local Toro.it.

Assim como o Toro.it, o TuttoMercatoWeb deu nota 7 a Fitz-Jim por sua atuação em Turim. "Finalizou com muita rapidez e força no gol. Ele sempre mantém o jogo dinâmico. Está sempre ativo, tanto no ataque quanto na defesa", escreveu o veículo.

Foi o primeiro gol de Fitz-Jim desde sua chegada à Itália. Nas últimas semanas, ele ficou de fora por causa de uma lesão no calcanhar.